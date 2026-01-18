Boluspor, Sarıyer'e 2-1 Yenildi - Son Dakika
Boluspor, Sarıyer'e 2-1 Yenildi

Boluspor, Sarıyer\'e 2-1 Yenildi
18.01.2026 18:34
Boluspor, Trendyol 1. Lig'de Sarıyer'e 2-1 mağlup oldu. Kouagba tek golü attı.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Boluspor, sahasında karşılaştığı Sarıyer'e 2-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

28. dakikada Metehan'ın sağ tarafa gönderdiği uzun topla buluşan Kulasin, meşin yuvarlağı kontrol ederek ceza sahası sağ iç kısmına yöneldi. Kulasin'in kale alanı önüne yerden çevirdiği pasa, müsait pozisyondaki Camara'nın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

45. dakikada Lima sol taraftan yaptığı ortayla topu ön direğe ortaladı. Ön direkte kimsenin dokunamamasıyla arka direğe açılan topu iyi takip eden Kouagba, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

64. dakikada Marcos Silva'nın kendi yarı alanından gönderdiği uzun topla savunma arkasına sarkan Eze, meşin yuvarlağı kontrol etti. Rakibinden sıyrılan Eze, ceza sahasına girip kaleciyi de çalımladıktan sonra sağ ayağıyla meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 1-2

Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Furkan Ulu, Harun Terin

Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Lucas Lima, Işık Kaan Arslan (Can Arda Yılmaz dk. 19) (Akanbi Rasheed dk.69), Loic Kouagba, Devran Şenyurt, Barış Alıcı (Alptekin Çaylı dk. 69), Dean Lico, Doğan Can Davas, Mario Balbudia, Arda Usluoğlu

Yedekler: Abdüssamet Kırım, Burak Topçu, Temel Çakmak, Bartu Kulbilge, Harun Alpsoy, Muhammet Mustafa Yıldız, Egemen Kazancı

Teknik Direktör: Gökhan İpek

Sarıyer: Furkan Onur Akyüz, Papy Djilobodji, Metehan Mert, Cebrail Karayel, Adrien Regattin (Hamidou Traore dk. 85), Ömer Bayram (Batuhan Kör dk.90), Enver Kulasin (Oğuzhan Yılmaz dk. 90), Moustapha Camara (Eşref Korkmazoğlu dk. 83), Marcos Silva, Hasan Emre Yeşilyurt (Fatih Kurucuk dk. 84), Emeka Friday Eze

Yedekler: Fethi Özer, Julien Anziani, Oğuzhan Berber, Berkay Aydoğmuş, Mert Furkan Bayram

Teknik Direktör: Servet Çetin

Goller: Loic Kouagba (dk. 45) (Boluspor), Moustapha Camara (dk. 28), Eze (dk. 64) (Sarıyer)

Sarı kartlar: Ibrahim Akanbi Rasheed, Devran Şenyurt (Boluspor) - BOLU

Kaynak: İHA

