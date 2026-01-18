Boluspor, Sarıyer'e 2-1 Yenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Boluspor, Sarıyer'e 2-1 Yenildi

Boluspor, Sarıyer\'e 2-1 Yenildi
18.01.2026 20:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boluspor, evinde Sarıyer'e 2-1 yenildi. Teknik direktörler maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Boluspor'un sahasında Sarıyer'e 2-1 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından teknik adamlar maçı değerlendirdi.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Boluspor, evinde karşılaştığı Sarıyer'e 2-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında iki takımın teknik adamları açıklamalarda bulundu.

Maça iyi başladıklarını ve oyunun kontrolünü ellerinde tuttuklarını belirten Boluspor Teknik Sorumlusu Gökhan İpek, yedikleri gol öncesindeki pozisyona dikkati çekerek, "Sizlerin de gördüğü gibi maça aslında çok iyi başladık. Maç bizim kontrolümüzdeydi. Rakibin daha önce maçlarını izlediğimizde, birkaç takviyeden sonra bu oyunu çok benimsediğini gördük. Bunun üzerine çok çalıştık. Bunlar çok klişe olacak ama başka bir şey söyleyemem. Gerçekten çok çalıştık. Böyle gol yiyeceğimizi de defalarca anlattık. Belki Servet hoca bizden önce geldi. O da söylemişti, çalıştığımız yerden gol attık diye. Attılar. Tebrik ederiz onları. Oyunu domine ettik. Golden önce bir faul pozisyonu var. Hakem oyunu devam ettirdi, dönüşünde golü yedik. Sonrasında hakem gelip, 'Özür dilerim, faulmüş' dedi. Biz oyun oynamak, topa sahip olmak istedik ama rakip sadece savunma yaptı. Yenildiğimiz için üzgünüz" ifadelerini kullandı.

"Mücadele etmeye çalışıyoruz"

İpek, oyuncu sayısının azlığı sebebiyle oyuna müdahale etmekte zorlandıklarını vurgulayarak, "Kulübe baktığınızda 3 ya da 4 tane amatör lisanslı oyuncumuz var. Daha önce maç adeti hiç olmamış. Neredeyse 6 kişi vardı. Yeniliyorsunuz, oyunu hamle yapmanız gerekiyor. Bazı oyuncular kötü oynadığı için çıkarmazsanız, içeride oyunu değiştirecek, farklılık oluşturacak bir oyuncu istersiniz ama az kişiyiz. Bunu geçen Başakşehir maçından sonra da söylemiştim. Az kişiyiz. Elimizdeki oyuncularla oynayabildiğimiz kadar mücadele etmeye çalışıyoruz. Ama inanın bana, bir oyun oynamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Servet Çetin: "Galip ayrılmak bizim gibi puanlara ihtiyacı olan bir takım için çok iyi oldu"

Sarıyer Teknik Direktörü Servet Çetin ise galibiyetten dolayı oyuncularını kutlayarak, attıkları gollerin antrenmanlarda çalıştıkları organizasyonların sonucu olduğunu belirtti. Çetin, "Maçtan önce de rakibin ve bizim eksiklerimizle ilgili açıklamalarda bulunmuştum. Çalıştığımız yerlerden golleri vurduk, golü de yedik. Bolu takımı gerçekten organize olan, kompakt oynayan bir takımdı. Çalıştık, antrenmanda da güzel işler oldu. Çabuk oyuncularımıza buluşturduğumuz zaman pozisyona gireceğimizi konuştuk ve çalıştık. Nitekim öyle de 2 gol bulduk. O yüzden oyuncu arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Göstermiş olduğumuz çalışmaların hepsinin yerli yerinde uygulama anlamında olumlu bir görüntü verdiler bize. Bolu gibi takımdan, deplasmandan galip ayrılmak bizim gibi puanlara ihtiyacı olan takım için çok iyi oldu. Gerçekten bizim şiddetle puana ihtiyacımız var, bir an önce kendimizi aşağıdan yukarı atma anlamında. Çok şükür iyi bir galibiyet oldu. Oyuncu arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi mücadele ettiler. Oyunun yalnız 10-15 dakikası çok kötü başladık. Maç aslında çok farklı olabilirdi. Bunu da kendi içimizde eleştirisini yapacağız" dedi. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Boluspor, Sarıyer, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Boluspor, Sarıyer'e 2-1 Yenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Şara’nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi Şara'nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi
Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir Mauro Icardi, bu akşam Galatasaray tarihine geçebilir
Gece yarısı üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandı Gece yarısı üzerinde 2,5 metrelik pitonla uyandı

19:22
İşte Suriye hükümeti ile SDG arasında imzalanan 14 maddelik ateşkes anlaşması
İşte Suriye hükümeti ile SDG arasında imzalanan 14 maddelik ateşkes anlaşması
19:13
Canlı anlatım: Alanya’da 27 dakikada 3 gol, Fenerbahçe’yi şoke eden skor
Canlı anlatım: Alanya'da 27 dakikada 3 gol, Fenerbahçe'yi şoke eden skor
19:06
Trabzonspor, Kocaelispor’u 901’de Muçi ile yıktı
Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı
18:52
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
17:06
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
15:01
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 20:39:06. #7.11#
SON DAKİKA: Boluspor, Sarıyer'e 2-1 Yenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.