Boluspor ve Fethiyespor Berabere Kaldı

Boluspor ve Fethiyespor Berabere Kaldı
24.12.2025 19:00
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki Boluspor-Fethiyespor maçı 0-0 sonuçlandı.

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Fatih Tokail, Kemal Mavi, Arif Dilmeç

BOLUSPOR: İsmail - Atay, (Dk. 60 Emir Han ), Arda, Kaan, Muhammet, Can, Egemen, Burak (Dk. 75 Mustafa), Muhammet Mustafa Yıldız (Dk. 84 Emre), Berke, Deniz (Dk. 84 Ensar)

FETHİYESPOR: Arda - Oğuz, Şahan, Berkay, Erkan, Berat, Cihan, Sabri, Kerem, Uğur, Arda (Dk. 72 Yusuf)

SARI KARTLAR: Mustafa, Egemen (Boluspor),

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nun ilk haftasında Boluspor evinde ağırladığı Fethiyespor ile 0-0 berabere kaldı

44'üncü dakikada Fethiyespor'un gölü ofsaytta takıldı. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Erkan Yıldız ortasını yaptı. Berkay Can Değirmencioğlu'nun ağlara gönderdiği top VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti

69'uncu dakikada Boluspor gole yaklaştı. Sol kanattan Egemen Kazancı'nın yaptığı ortada, Berke Yılmaz kafayı vurdu. Kaleci Arda Akbulut, gole izin vermedi.

80'inci dakikada Fethiyespor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Kerem Pala topu Yusuf Efe'ye aktardı. Efe'nin etkili vuruşunu kaleci İsmail Pakol çıkardı.

Karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Kaynak: DHA

