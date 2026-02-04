Bongao'da Büyük Yangın: 1000'den Fazla Ev Yok Oldu - Son Dakika
Bongao'da Büyük Yangın: 1000'den Fazla Ev Yok Oldu

04.02.2026 12:38
Filipinler'in Tawi-Tawi adasında çıkan yangında 1000'den fazla ev yandı, 5 bin kişi tahliye edildi.

Filipinler'in güneyindeki Tawi-Tawi adasına bağlı Bongao bölgesinde çıkan yangında 1000'den fazla ev yandı.

Filipinler Haber Ajansının (PNA) haberine göre, Bongao bölgesinde dün akşam yerel saatle 22.00 civarında çıkan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı.

Bölgede yaşayan bir yerel kaynak, AA muhabirine, 1000'den fazla evin yandığını, yaklaşık 5 bin kişinin başka bölgelere sığınmak zorunda kaldığını söyledi.

???????Yetkililer, yaklaşık 4 saat süren yangından etkilenen ailelerin karadan ve denizden tahliye edildiğini, olayda can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Alevlerin tamamen söndürüldüğünü aktaran yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi ve hasar tespiti için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Kaynak: AA

Filipinler, Güncel, Son Dakika

