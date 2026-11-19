Bonus Kredi Kartı Program Paylaşımı kapsamında DenizBank A.Ş. ile yürüttüğümüz iş birliği, 6 Aralık 2026 itibarıyla sona erecek. Yeni dönemde;

DenizBank tarafından sunulan Bonus kartlar ve POS'lar, Bonus Kredi Kartı Programı kapsamında sağlanan bonus kazanma, kullanma, taksit ve kampanya avantajlarından yararlanamayacak.

DenizBank müşterileri, mevcut kartlarına ve ilgili uygulamalara ilişkin güncel bilgilere DenizBank’ın resmî iletişim kanallarından ulaşabilecek.

Bonus ekosistemi güçlü iş birlikleriyle devam ediyor

Türkiye’nin ilk çipli ve çok markalı kredi kartı markası Bonus; yıllar içinde geliştirdiği üye iş yeri ağı, kampanyaları, taksit ve ödül avantajlarıyla farklı bankalardaki müşterilerinin günlük yaşamına değer katmaya devam ediyor.

Bonus kredi kartlarının sunduğu fırsatlardan faydalanmak isteyen müşteriler, doğrudan Garanti BBVA ve Bonus Platformu’nda yer alan bankalar aracılığıyla kredi kartı başvurularını yapabilirler.

Garanti BBVA