Borçka'da 287 öğrenciye tablet dağıtıldı - Son Dakika

Borçka'da 287 öğrenciye tablet dağıtıldı

02.12.2020 16:37
Borçka'da 287 öğrenciye tablet dağıtıldı, System.String[]

Borçka ilçesinde "Tabletin Benden" kampanyası kapsamında 287 öğrenciye tablet dağıtıldı.

Borçka ilçesinde "Tabletin Benden" kampanyası kapsamında 287 öğrenciye tablet dağıtıldı.

Borçka Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen tablet dağıtım törenine, Kaymakam Ali Osman Bulat, Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Bakır, okul müdürleri ile bağışta bulunan hayırseverler katıldı.

Kaymakam Bulat, "Tabletin Benden" kampanyası kapsamında toplanan 287 tabletin hak sahiplerine ulaştırılmak üzere okul müdürlerine teslim edildiğini belirterek, "Emeği geçen tüm hayırseverlere teşekkür eder, öğrencilerimize de pandemi nedeniyle uzaktan eğitime erişimleri ile birlikte başarılı bir eğitim yılı geçirmelerini dileriz." dedi.

Törende, tablet bağışı yapan hayırseverlere teşekkür belgesi takdim edildi.

Halk Eğitim Merkezi, Borçka, Tablet, Okul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Borçka'da 287 öğrenciye tablet dağıtıldı - Son Dakika


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