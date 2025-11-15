Bornova Belediyesi'nden Diyabet Hastalarına Özel Menü Uygulaması

(İZMİR) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, belediyeye bağlı kafelerde diyabet hastalarına özel menülerin hazırlanacağını açıkladı.

Eşki, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde Ege Diyabetliler Derneği Başkanı Gamze Bakkallar ve Başkan Yardımcısı Gül Öndöl'ü ağırladı.

Diyabetin geniş kesimleri etkileyen bir sağlık sorunu olduğunun altını çizen Başkan Eşki, "Önümüzdeki yıl, Bornova Belediyesi'nin işlettiği tüm kafeleri hem fiziksel imkanları hem de mutfakları açısından yenileyeceğiz. Bundan böyle kafelerimizde beslenme uzmanlarının önerileri doğrultusunda menü hazırlanacak. Bu kapsamda bazı kafelerimiz çölyak hastalarına uygun hale getirilecek. Tüm kafelerimizde de diyabetlilere uygun menüler oluşturmayı planlıyoruz. Ayrıca Kent Market'lerde diyabet dostu ürünler için özel bir alan da oluşturmak istiyoruz" dedi.

Ege Diyabetliler Derneği iş birliği ile yapılacak çalışma ile diyabetlilere uygun ürünlerin yanı sıra menülerde yer alacak QR kodlar aracılığıyla, müşteriler yiyecek ve içeceklerin karbonhidrat, şeker ve kalori değerlerine kolayca ulaşabilecek.

"Sağlıklı toplum için yerel yönetimlerin rolü büyük"

Bornova Belediye Başkanı Eşki, yerel yönetimlerin sadece altyapı hizmetleriyle değil, halk sağlığı konusunda da sorumluluk taşıdığını vurguladı. Başkan Eşki "Sağlıklı bireyler, sağlıklı bir toplumun temelidir. Biz, belediye olarak toplumun her kesimine dokunan, yaşam kalitesini yükselten projeler üretmeye devam edeceğiz. Bornova'daki her vatandaşın sağlıklı, bilinçli ve mutlu bir yaşam sürmesi en büyük hedefimiz" dedi.

Eşki, diyabete duyarlı menü uygulamasının önümüzdeki dönemde Bornova genelindeki tüm belediye işletmelerinde hayata geçirileceğini de sözlerine ekledi.

Dernekten teşekkür: "Duyarlılık örnek olmalı"

Ege Diyabetliler Derneği Başkanı Bakkallar da Bornova Belediyesi'nin diyabet farkındalığına gösterdiği hassasiyetin tüm yerel yönetimler için örnek olduğunu söyledi.

Bakkallar, "Toplumsal bilincin artırılması ve diyabetlilerin yaşam kalitesinin yükseltilmesi adına gösterdiği duyarlılık için Sayın Başkan Eşki'ye teşekkür ediyoruz. Bu yaklaşımın diğer yerel yönetimlere de örnek olmasını diliyoruz" dedi.