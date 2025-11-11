Bornova'da Atatürk'ü Anma Özel Dinletisi Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
Bornova'da Atatürk'ü Anma Özel Dinletisi Coşkuyla Gerçekleşti

11.11.2025 10:04
Bornova Belediyesi tarafından düzenlenen '10 Kasım Atatürk'ü Anma Özel Dinletisi', çok sayıda katılımcının desteğiyle gerçekleştirildi. Etkinlikte Atatürk'ün sevdiği eserler seslendirilirken, Bornovalılar da duygusal anlar yaşadı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Atatürk'ü her gün anma vurgusu yaptı.

(İZMİR) - Bornova Belediyesi'nin düzenlediği "10 Kasım Atatürk'ü Anma Özel Dinletisi", Nevzat Kavalar Kültür Merkezi'nde büyük bir katılımla yapıldı. Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kurs Merkezi'nin eğitmenleri ve kursiyerlerinin sahne aldığı etkinlikte duygu dolu anlar yaşandı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile başlayan gecede, solist Şafak Kıran'a, klavyede Caner Araal, gitarda Mehmet Kılıç, kanunda Celal Çardak ve ritimde Sergen Güdük eşlik etti. Atatürk'ün sevdiği eserlerin de seslendirildiği dinletide, kursiyerler hem güçlü sesleriyle hem de enstrüman performanslarıyla izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Program boyunca Bülbülüm Altın Kafeste, Fikrimin İnce Gülü, Vardar Ovası, Yiğidim Aslanım, Eğilmez Başın Gibi, Çanakkale Türküsü, Manastır Türküsü, Atam Sen Rahat Uyu ve Parla gibi sevilen eserler seslendirildi. Genç ve minik kursiyerler Deniz Asya, Yasin Emir Yılmaz, Ömer Faruk Uyruk, Ecem Melek Pınar, Eslina Özkan ve Arya Duru Demirbek, sesleri ve enstrümanlarıyla bu eserlere eşlik etti.

Salonu dolduran Bornovalılar, şarkılara, türkülere ve marşlara büyük bir coşkuyla katıldı. Hem hüzün hem de gururun bir arada yaşandığı gecenin finalinde hep birlikte söylenen "Parla" marşı, salonda duygusal anlara sahne oldu.

Başkan Eşki: "Atatürk'ün ışığıyla aydınlanmaya devam Edeceğiz"

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, "Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü yalnızca bir gün değil, her gün anıyor, fikirleriyle yaşamımızın merkezinde tutuyoruz. Onun ilke ve devrimleri bizlere daima yol gösteren bir ışık olacak. Bu anlamlı gecede emeği geçen tüm eğitmenlerimize, kursiyerlerimize ve Atamıza olan sevgisini şarkılarla ifade eden Bornovalı hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Ata'ya Saygı Satranç Turnuvası

Bu arada Bornova Belediyesi Hobi ve Beceri Edindirme Kurs Merkezi'nde satranç eğitimi alan çocuklar Ata Saygı Turnuvası'nda bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleşen organizasyonda derece giren oyuncular madalya ile ödüllendirildi.

Kaynak: ANKA

