Bornova'da Öğretmen Gözaltına Alındı

10.01.2026 13:23
Öğrencileri evine götürüp temizlik yaptırdığı iddiasıyla öğretmen adli kontrolle serbest bırakıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde öğrencileri ders saatinde evine götürüp temizlik yaptırdığı iddiasıyla gözaltına alınan öğretmen adli kontrolle serbest bırakıldı.

Bornova'daki Mesleki Eğitim Merkezi'nde görev yapan ve "kız öğrencileri ders saatlerinde okuldan çıkararak kendi evinde çalıştırdığı" gerekçesiyle gözaltına alınan Türk dili ve edebiyatı öğretmeni D.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen D.T, "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Olay

İzmir Valiliği, Bornova ilçesinde öğretmenlik yapan ve öğrencileri ders saatinde evine götürüp temizlik yaptırdığı iddia edilen Türk dili ve edebiyatı öğretmeni D.T'nin görevden uzaklaştırıldığını ve hakkında soruşturma açıldığını bildirmişti.

Yürütülen soruşturmada, D.T.'nin öğrencileri N.K. (16), E.K. (15), A.Y. (15), E.N.K (17), S.A (17) ve D.N.D'yi (15) aileleri ve okul yönetiminin bilgisi ve rızası olmaksızın okul dışına çıkardığı ve mağdur öğrencileri kendi ikametgahına götürdüğü, burada öğrencilere ev eşyalarını toplattığı, paketlettiği ve taşıttığı öne sürülmüştü.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı da şüpheli hakkında "kamu görevlisinin sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle çocuklara yönelik insan ticareti" ve "sağlık için tehlikeli madde temini" suçlarından soruşturmaya başlatmıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Suç, Son Dakika

