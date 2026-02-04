Borsa güne rekorla başladı - Son Dakika
Borsa güne rekorla başladı

04.02.2026 10:16
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,64 yükselişle 13.964,03 puana çıkarak rekor seviyeden başladı.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,87 değer kazanarak 13.875,32 puanla tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Bugün açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 88,71 puan ve yüzde 0,64 artışla 13.964,03 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi de yüzde 0,45 değer kazandı

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,79 ile madencilik, tek gerileyen yüzde 0,83 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda, jeopolitik gerilimlerin yeniden artması ile yapay zekadaki hızlı gelişmelerin iş modelleri üzerinde potansiyel olarak bir takım olumsuzluklar yaratabileceğine ilişkin endişeler risk iştahını törpülerken, ABD'de açıklanacak ADP özel sektör istihdamı yatırımcıların odağına yerleşti.

Yurt içi tarafında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan merkezli Şarku'l Avsat gazetesine verdiği mülakatta, Türkiye'nin ABD ile İran arasında arabuluculuğa hazır olduğunu ifade etti.

Erdoğan, "Gerilimleri azaltmak ve sorunları çözmek amacıyla İran ile ABD arasında arabuluculuk rolü üstlenmeye hazır olduğumuzu teyit ediyor, bu doğrultudaki temaslarımızı sürdürüyoruz. Savaşı tetikleyebilecek her türlü adıma karşıyız ve bölgede güvenlik ile barışın tesis edilmesi ihtimalini güçlendiren her girişimi destekliyoruz." dedi.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporunun, yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.000 ve 14.100 puanın direnç, 13.700 ve 13.600 puanın ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

