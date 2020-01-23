Borsa, günün ilk yarısında yükseldi - Son Dakika
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Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

6 saat önce

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,16 artışla 122.941,76 puana yükseldi.

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi, System.String[]

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,16 artışla 122.941,76 puana yükseldi.


Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 194,68 puan artarak 122.941,76 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 5,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,40 ve holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,13 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 1,82 ile madencilik oldu.

Analistler, bugün Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve sonrasında Başkan Christine Lagarde'nin açıklamalarının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil yargılaması ve Çin'deki virüs salgını ile ilgili haberlerin de takip edileceğini ifade etti.

Veri gündeminin de bugün hareketleneceğini vurgulayan analistler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) özetinin yayımlanacağını anımsattı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 121.500 ve 119.700 seviyesinin destek olarak öne çıktığını, 124.500'ün direnç konumuna geldiğini bildirdi.

Avrupa Merkez Bankası, Christine Lagarde, Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 01:10 Kaynak: AA
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