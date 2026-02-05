Borsa İstanbul'da BIST 100 Düştü - Son Dakika
Borsa İstanbul'da BIST 100 Düştü

05.02.2026 13:34
BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,65 kayıpla 13.800,75 puana geriledi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,65 değer kaybederek 13.800,75 puana geriledi.

Dün günü 13.891,21 puandan kapatan BIST 100 endeksi, güne 24,09 puan ve yüzde 0,17 azalışla 13.867,12 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 90,47 puan ve yüzde 0,65 kayıpla 13.800,75 puana geriledi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 13.783,52 puanı, en yüksek 13.977,85 puanı gördü.

Günün ilk yarısında hizmetler endeksi yüzde 0,27, teknoloji endeksi ve mali endeks yüzde 1,02 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,29 yükseldi.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 44'ü yükselirken 54'ü düştü, 2'si yatay seyretti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), ASELSAN ile Yapı ve Kredi Bankası oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 863 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören gösterge kağıdı 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin saat 13.00 itibarıyla basit getirisi yüzde 32,55, bileşik getirisi yüzde 35,20 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1780, sterlin/dolar paritesi 1,3560 ve dolar/yen paritesi 157,3 düzeyinde seyrediyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,5420 liradan, avro 51,4080 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 1,6 azalışla 4 bin 863 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,1 düşüşle 68,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
