Borsa ve Altın Haftayı Yükselişle Kapattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Borsa ve Altın Haftayı Yükselişle Kapattı

30.01.2026 19:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 yüzde 6,51 artarken, altın gram fiyatı 7.042 TL seviyesine yükseldi.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 6,51, altının gram fiyatı yüzde 2,23, avro/TL yüzde 1,87 ve dolar/TL yüzde 0,34 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 12.886,22 puanı ve en yüksek 13.906,51 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 6,51 üzerinde 13.838,29 puandan haftayı tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,23 artışla 7 bin 42 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,22 yükselişle 47 bin 428 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 11 bin 537 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,24 artarak 11 bin 795 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,34 artarak 43,5000 lira, avro yüzde 1,87 yükselerek 51,8590 lira oldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 2,46, emeklilik fonları yüzde 4,12 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 15,19 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Ekonomi, Finans, Döviz, Borsa, Bıst, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Borsa ve Altın Haftayı Yükselişle Kapattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Türk askeri Gazze’de olmayacak“ diyen Netanyahu’ya Bakan Fidan’dan yanıt "Türk askeri Gazze'de olmayacak" diyen Netanyahu'ya Bakan Fidan'dan yanıt
İzmir’de sağanak ve fırtına hayatı felç etti: Sel suları araçları sürükledi İzmir'de sağanak ve fırtına hayatı felç etti: Sel suları araçları sürükledi
Nesimi’nin kayıp eserleri ortaya çıktı Nesimi'nin kayıp eserleri ortaya çıktı
Teknik arıza çıktı Beşiktaş’ın yeni transferi Asllani, İstanbul’a gelemiyor Teknik arıza çıktı! Beşiktaş'ın yeni transferi Asllani, İstanbul'a gelemiyor
Cemaat namazdayken çatı çöktü Köy halkı yardıma koştu Cemaat namazdayken çatı çöktü! Köy halkı yardıma koştu
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu’nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak

19:31
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
Sydney Sweeney aşk kriterini açıkladı: Paraşüt atlayacak kadar cesur olsun
19:24
Antalya’da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı
Antalya'da Trabzonspor takım otobüsüne taşlı saldırı
18:09
Sele teslim olan Mersin’den korkutan görüntüler
Sele teslim olan Mersin'den korkutan görüntüler
18:05
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
Ünlü sosyal medya fenomeni Mika Raun gözaltına alındı
17:34
İran’a saldırı ihtimali artıyor Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
İran'a saldırı ihtimali artıyor! Trump, bölgeye bir destroyer daha gönderdi
16:58
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını ’terörist’ ilan edecek
İran, Avrupa Birliği ülkelerinin ordularını 'terörist' ilan edecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2026 20:04:36. #7.11#
SON DAKİKA: Borsa ve Altın Haftayı Yükselişle Kapattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.