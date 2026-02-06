Borsa ve Altında Haftalık Değer Kaybı - Son Dakika
Ekonomi

Borsa ve Altında Haftalık Değer Kaybı

06.02.2026 19:18
Borsa İstanbul'da hisse senetleri ve altın değer kaybederken, dolar kazanç sağladı.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,29, altının gram fiyatı yüzde 1,78, avro/TL yüzde 0,60 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,26 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en düşük 13.393,80 puanı ve en yüksek 13.998,18 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 2,29 altında 13.521,96 puandan haftayı tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,78 azalışla 6 bin 916 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,77 düşüşle 46 bin 587 liraya indi.

Geçen hafta sonu 11 bin 795 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,79 azalarak 11 bin 584 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,26 artarak 43,6140 lira, avro ise yüzde 0,60 azalarak 51,5500 lira oldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,94, emeklilik fonları yüzde 1,76 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 0,65 ile "Para Piyasası" fonları oldu.

Kaynak: AA

