Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
11 saat önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) İhlas Holding 0,33 0,30 10,00 Yataş 4,44 4,25 4,47 ...
Borsa İstanbul
'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
| İhlas Holding
|0,33
|0,30
|10,00
|Yataş
|4,44
|4,25
|4,47
|Çemaş Döküm
|0,78
|0,75
|4,00
|Global Yat. Holding
|3,03
|2,94
|3,06
| Alarko GMYO
|46,78
|45,58
|2,63
|Enerjisa Enerji
|5,32
|5,19
|2,50
|Gentaş
|1,82
|1,78
|2,25
| Doğtaş Kelebek Mobilya
|1,51
|1,48
|2,03
| Borusan Mannesmann
|7,73
|7,58
|1,98
|TAV Havalimanları
|23,08
|22,66
|1,85
| Polisan Holding
|5,90
|5,81
|1,55
| Migros Ticaret
|15,21
|15,00
|1,40
|Kartonsan
|343,90
|339,30
|1,36
|Türk Hava Yolları
|16,37
|16,17
|1,24
|GSD Holding
|0,82
|0,81
|1,23
|T. Halk Bankası
|7,07
|6,99
|1,14
|Arçelik
|15,77
|15,60
|1,09
|Türk Traktör
|33,66
|33,30
|1,08
| Eczacıbaşı Yatırım
|7,27
|7,20
|0,97
|Alarko Holding
|2,11
|2,09
|0,96
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:42 Kaynak: AA
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