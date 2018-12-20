Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

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Yalova'da 4,5 Büyüklüğünde Gerçekleşen Deprem İstanbul'u da Salladı

Putin'den Çok Konuşulacak Atatürk Yorumu: Bizim İçin Çok Değerli