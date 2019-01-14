Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler

4 dakika önce

Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 1,76 1,47 19,73 Ege Endüstri 365,20 348,10...

Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler, System.String[]
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:


(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Odaş Elektrik 1,76 1,47 19,73
Ege Endüstri 365,20 348,10 4,91
Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,80 2,71 3,32
Garanti Bankası 8,17 7,91 3,29
Karsan Otomotiv 1,44 1,40 2,86
TAV Havalimanları 24,74 24,06 2,83
Pegasus 22,88 22,26 2,79
ICBC Turkey Bank 5,06 4,93 2,64
İndeks Bilgisayar 5,91 5,77 2,43
Deva Holding 3,44 3,37 2,08
Trakya Cam 3,13 3,07 1,95
Tekfen Holding 21,12 20,76 1,73
Koza Altın 55,85 54,90 1,73
Petkim 5,11 5,03 1,59
Akbank 5,98 5,89 1,53
Verusa Holding 16,70 16,45 1,52
Şişe Cam 5,54 5,46 1,47
İş Bankası (C) 4,32 4,26 1,41
Emlak Konut GMYO 1,46 1,44 1,39
Ereğli Demir Çelik 7,50 7,40 1,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:37 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Benzin ve Motorine Çifte Zam Geliyor Ünlü Çiğ Köfte Zinciri Komagene'nin Sahibi FETÖ'den Tutuklandı

Trump Yönetimi, Krizi Atlatmayı Tartışırken Senatörlerin Plaj Partisi Ülke Gündemine Oturdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 18:41:22. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]