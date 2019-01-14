Borsada En Çok Değer Kazanan Hisseler
4 dakika önce
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: (BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Odaş Elektrik 1,76 1,47 19,73 Ege Endüstri 365,20 348,10...
Borsa İstanbul'da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Odaş Elektrik
|1,76
|1,47
|19,73
|Ege Endüstri
|365,20
|348,10
|4,91
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,80
|2,71
|3,32
|Garanti Bankası
|8,17
|7,91
|3,29
|Karsan Otomotiv
|1,44
|1,40
|2,86
|TAV Havalimanları
|24,74
|24,06
|2,83
|Pegasus
|22,88
|22,26
|2,79
|ICBC Turkey Bank
|5,06
|4,93
|2,64
|İndeks Bilgisayar
|5,91
|5,77
|2,43
|Deva Holding
|3,44
|3,37
|2,08
|Trakya Cam
|3,13
|3,07
|1,95
|Tekfen Holding
|21,12
|20,76
|1,73
|Koza Altın
|55,85
|54,90
|1,73
|Petkim
|5,11
|5,03
|1,59
|Akbank
|5,98
|5,89
|1,53
|Verusa Holding
|16,70
|16,45
|1,52
|Şişe Cam
|5,54
|5,46
|1,47
|İş Bankası (C)
|4,32
|4,26
|1,41
|Emlak Konut GMYO
|1,46
|1,44
|1,39
|Ereğli Demir Çelik
|7,50
|7,40
|1,35
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 06:37 Kaynak: AA
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