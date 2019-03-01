Borsada İşlem Hacmi Sıralaması
1 saat önce
Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle: (BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 Günlük İşlem Hacmi Garanti Bankası 778.368.446 Vestel 615.742.180 Türk Hava Yolları 614.896.
Borsa İstanbul
'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|Günlük İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|778.368.446
|Vestel
|615.742.180
|Türk Hava Yolları
|614.896.399
| Kardemir (D)
|508.241.534
| Koza Madencilik
|353.693.329
|Akbank
|280.108.149
|ASELSAN
|277.253.168
|Ereğli Demir Çelik
|263.906.830
| İş Bankası (C)
|247.891.688
|Petkim
|238.870.210
|Halkbank
|212.906.538
|Türk Telekom
|176.301.580
|Vakıflar Bankası
|168.122.944
|Emlak Konut GMYO
|166.129.413
|Koza Altın
|143.365.939
|Tüpraş
|117.130.776
| Yapı ve Kredi Bank.
|115.357.622
|İpek Doğal Enerji
|102.744.675
|Koç Holding
|93.969.807
| Bim Mağazalar
|92.349.692
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:13 Kaynak: AA
Avrupa Ligindeki Türk Derbisinde Gülen Taraf Fenerbahçe Beko Oldu!
AK Partili Ünal: Seçimden Sonra Dolar 5'in de Altına Düşecek
Sümela Manastırı'nın İlk Bölümü Hizmete Açılıyor
Doğal Gazda Abone Sayısı 15 Milyonu Geçti