Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Ereğli Demir Çelik 1.575.134.959 Garanti Bankası 1.525.453.165 Petkim 1.102.106.971 Kardemir (D) 725.956.808 Emlak Konut GMYO 688.611.459 Koza Altın 482.197.038 Türk Hava Yolları 473.831.862 Yapı ve Kredi Bankası 433.894.664 Şişe Cam 425.299.117 Akbank 382.862.081 Ford Otosan 327.266.513 Sasa Polyester 302.855.373 Turkcell 283.996.712 Vestel 268.100.765 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 237.132.025 Arçelik 235.114.999 Torunlar GMYO 211.638.832 İş Bankası (C) 206.146.893 Tüpraş 176.091.756 Tekfen Holding 171.903.255 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar'ın babası vefat etti

Sergen Yalçın'dan maç öncesi çok konuşulacak ifadeler: Rıza hoca camianın sembol ismi, inşallah da öyle kalır

Ligin lideri Beşiktaş, 12 maçtır kaybetmeyen Sivas'tan üç puan almak istiyor! Canlı anlatım

Koronavirüs vaka artışında birinci sırada olan Çanakkale için yeni tedbirler alındı

Kayıp atların sucuk yapıldığı iddiası veteriner işleri müdürüne soruldu, verdiği yanıt hiç kimseyi tatmin etmedi

Rusya, Karadeniz hava sahasında geçici uçuş kısıtlaması getirdi

Vakaların rekor kırdığı süreçte Bakan Soylu'nun katıldığı kalabalık cenaze tepki çekti

Motosikletin çarptığı genç kızın 'ölmek istemiyorum' feryadı yürek dağladı