Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Ereğli Demir Çelik
|1.575.134.959
|Garanti Bankası
|1.525.453.165
|Petkim
|1.102.106.971
|Kardemir (D)
|725.956.808
|Emlak Konut GMYO
|688.611.459
|Koza Altın
|482.197.038
|Türk Hava Yolları
|473.831.862
|Yapı ve Kredi Bankası
|433.894.664
|Şişe Cam
|425.299.117
|Akbank
|382.862.081
|Ford Otosan
|327.266.513
|Sasa Polyester
|302.855.373
|Turkcell
|283.996.712
|Vestel
|268.100.765
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|237.132.025
|Arçelik
|235.114.999
|Torunlar GMYO
|211.638.832
|İş Bankası (C)
|206.146.893
|Tüpraş
|176.091.756
|Tekfen Holding
|171.903.255
Kaynak: AA
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