Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika

Borsada şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle: Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 326.109 0,52 BIST ANKARA 188.731 2,47 BIST ANTALYA 101.321 2,36 BIST BALIKESİR 124.179 -0,87 BIST BURSA 196.

Borsada şehir endekslerinin değişimi, System.String[]

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:


Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim
BIST ADANA 326.109 0,52
BIST ANKARA 188.731 2,47
BIST ANTALYA 101.321 2,36
BIST BALIKESİR 124.179 -0,87
BIST BURSA 196.204 1,62
BIST DENIZLI 202.145 5,30
BIST ISTANBUL 110.187 1,39
BIST IZMIR 215.318 1,91
BIST KAYSERI 480.730 1,54
BIST KOCAELI 215.231 2,82
BIST KONYA 97.776 -0,04
BIST TEKIRDAĞ 690.885 -1,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 06:41 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada şehir endekslerinin değişimi - Son Dakika Ekonomi

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