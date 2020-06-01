Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin, bugünkü kapanışları ile günlük değişim oranları şöyle:





Şehir Endeksleri Son Fiyatı Günlük Değişim BIST ADANA 326.109 0,52 BIST ANKARA 188.731 2,47 BIST ANTALYA 101.321 2,36 BIST BALIKESİR 124.179 -0,87 BIST BURSA 196.204 1,62 BIST DENIZLI 202.145 5,30 BIST ISTANBUL 110.187 1,39 BIST IZMIR 215.318 1,91 BIST KAYSERI 480.730 1,54 BIST KOCAELI 215.231 2,82 BIST KONYA 97.776 -0,04 BIST TEKIRDAĞ 690.885 -1,18

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)