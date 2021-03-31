Borusan Contemporary, koleksiyon sergisi "Düş Suda"ya ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Sergide, Peter Coffin, Thierry Dreyfus, Boomoon, Ellen Kooi, Frank Thiel, Michael Wolf, Antti Laitinen, Rafael Rozendaal, Jim Campbell, Maurizio Nannucci ve Hans Kotter gibi isimlerin işleri, Cansever'in dizeleri bağlamında yeniden yorumlanıyor.

Yeni medya sanatının, görsel sanatlara getirdiği yeni ifade olanaklarını ve izleyici ile kurduğu etkileşimli ilişkiyi merkeze alan sergi, şiirin evrensel dili ile çağdaş imgeler arasında kurduğu bağın gücüyle sanat izleyicisine farklı deneyim sunmayı amaçlıyor.

Fenerbahçe'nin futbolcusu Ozan Tufan, bu akşam Rojhin Haspolat ile nikah masasına oturuyor, çiftin şahitleri ise Ali Koç ve Emre Belözoğlu