Boş tarlalar dar gelirliye umut olacak - Son Dakika

Boş tarlalar dar gelirliye umut olacak

15.10.2020 15:38
Boş tarlalar dar gelirliye umut olacak, System.String[]

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yerel yönetim ve bir dernek arasında imzalanan protokolle, belediyeye ait 662 dönüm boş araziye nohut ve fasulye ekimi yapılacak.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yerel yönetim ve bir dernek arasında imzalanan protokolle, belediyeye ait 662 dönüm boş araziye nohut ve fasulye ekimi yapılacak. Elde edilen mahsul ise belediye tarafından paketlenerek dar gelirli ailelere ücretsiz dağıtılacak.

Bandırma Belediyesi, Büyükşehir Yasasıyla kendi bünyesine geçen 662 dönüm araziyi 12 ton koçbaşı nohut ve 6 ton horoz fasulye karşılığında Doğa Mahallesi Güzelleştirme ve Yaşatma Derneğine 1 yıllığına kiraya verdi. "Kırsal Kalkınma Ortak Hizmet Projesi" kapsamında kiraya verilen arazileri Doğa Mahallesi çiftçileri ekecek. Doğa Mahallesi Güzelleştirme ve Yaşatma Derneği de yıl sonu hasadından Bandırma Belediyesi'ne 12 ton nohut ve 6 ton fasulye verecek. Bandırma Belediyesi bu ürünleri ambalajlayarak ihtiyaç sahibi kişilere ücretsiz olarak dağıtacak.

Protokol tarlada imzalandı

Doğa Mahallesi Güzelleştirme ve Yaşatma Derneği Başkanlığı ve Doğa Mahalle Muhtarı Mustafa Pınar ve Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun'un katıldığı protokol imza töreni ise mahsulün ekileceği tarlada gerçekleştirildi. Doğa Mahallesi Muhtarı ve Dernek Başkanı Mustafa Pınar, Bandırma Belediyesi'nin bu projesinin Doğa Mahallesi için güzel bir proje olduğunu belirterek Başkan Tolga Tosun'a teşekkür etti.

Pandemi sürecinde Belediye'nin gelirlerini arttırma adına büyük çaba sarf ettiklerini ifade eden Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun "Bandırma çok güzel bir coğrafyada yer alıyor. Önümüzde deniz, arkamızda göl, yanımızda ise Kapıdağ'ın doğal güzellikleri bulunuyor. Hayvancılığı, sanayisi ve tarımı ile Bandırma Güney Marmara'nın lokomotifi olan bir kent durumunda. Büyükşehir Yasası ile belediyemiz bünyesine geçen arazilerimizi değerlendirme noktasında hep beraber bu projeyi ürettik. Mahallelinin kendisine kiraladığımız bu geniş arazi de mahalleliler çalışacak ve üretecekler. Belediyemiz de ortakçılık yöntemi ile 12 ton nohut ve 6 ton fasulye alacak. Bu ürünleri belediye olarak paketleyerek ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtacağız. Kırsal kalkınma ortak hizmet projesini ilgili kanunlar, yönetmelikler ve İlçe Kaymakamlığımızın izni ile hayata geçiriyoruz. Aynı yöntem ile de diğer arazilerimizde buğday ekimi projesini geliştireceğiz. Üretilen buğdaylar un şeklinde yine ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılacak" dedi.

İmzaların atılması ardından Belediye Başkanı Tolga Tosun ve protokol üyeleri hazırlanan 5 traktöre binerek tarlanın ilk sürümünü gerçekleştirdiler. - BALIKESİR

Boş tarlalar dar gelirliye umut olacak
Boş tarlalar dar gelirliye umut olacak
Boş tarlalar dar gelirliye umut olacak
Boş tarlalar dar gelirliye umut olacak
Boş tarlalar dar gelirliye umut olacak

Tolga Tosun, Balıkesir, Bandırma, yerel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Boş tarlalar dar gelirliye umut olacak - Son Dakika

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