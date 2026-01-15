Boşanma Aşamasındaki Eşine Saldıran Sanığa 22 Yıl Hapis - Son Dakika
Boşanma Aşamasındaki Eşine Saldıran Sanığa 22 Yıl Hapis

15.01.2026 14:17
Adapazarı'nda karısını silahla yaralayan E.S., 22 yıl hapis cezası aldı. Haksız tahrik indirimi uygulanmadı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde boşanma aşamasındayken karısını silahla yaralayan sanığa 22 yıl hapis cezası verildi.

Sakarya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık E.S. ve taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "haksız tahrik" uygulanarak "kadına ve eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs", "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Söz alan müşteki Y.G'nin vekili, müvekkilinin boşanmak istediğini ancak sanığın istemediğini söylediği ifadelerin yer aldığı yazışmaların bulunduğunu söyledi.

Sanığın, boşanmayı kabul etmek için müvekkilinin 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki dosyadan feragat etmesini şart koştuğunu, bu nedenle Y.G'nin ilgili şikayetinden vazgeçtiğini aktaran müdafi avukatı, Y.G'nin evlilik süresi boyunca tehdit edildiğini, bu nedenle haksız tahrik uygulanmaksızın E.S'nin üst sınırdan cezalandırılması gerektiğini savundu.

Sanık E.S. de önceki beyanlarını tekrar ettiğini, eski eşine karşı şiddet uygulamadığını öne sürerek, "Benden çekiniyor olsaydı sürekli farklı erkeklerle görüşüyor olmazdı. Kendisi benden korkmamıştır, korkacak durum olmamıştır. Kendisi isteyerek darp raporu şikayetini geri çekti." savunmasını yaptı.

Zorla evlenmediklerini ifade eden E.S, "Evdeyken öldürmeyi hiç düşünmedim, hastanede insanların içinde öldürmeye kalkmazdım. Pişmanım, bunu yaşamamak için 3 ay uğraştım. Sürekli erkekliğime hakaret ediyordu. Bu durum beni çok yıprattı. Beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

"Haksız tahrik" indirimi uygulamayan mahkeme heyeti, sanığa "kadına ve eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan ise 2 yıl hapis ve 10 bin lira para cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Olay

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 21 Ağustos 2025'te E.S. (32) boşanma aşamasındayken eşi Y.G.S'yi (29) çalıştığı Yenikent Devlet Hastanesi'nde ateş ederek yaralamıştı. Y.G.S. buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmış, gözaltına alınan E.S. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Suç

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
24 saat son dakika haber yayını
