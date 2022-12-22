Silah sesleri üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde E.S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Çorum, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Çorum'da boşanma aşamasında olan adam, karısının evinin önünde intihar etti - Son Dakika

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