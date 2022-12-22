Çorum'da boşanma aşamasında olan adam, karısının evinin önünde intihar etti - Son Dakika
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Çorum'da boşanma aşamasında olan adam, karısının evinin önünde intihar etti

22.12.2022 07:56

Çorum'da boşanma aşamasındaki E.S adlı şahıs, karısının kaldığı evin önünde yanında bulundurduğu silahıyla intihar ederek hayatına son verdi.

Çorum Kale Mahallesi Aksaray 18. Sokakta edinilen bilgiye göre E.S adlı şahıs boşanma aşamasındaki eşinin evinin önüne gelerek yanında bulundurduğu silah ile hayatına son verdi.

İNTİHAR ETTİ

Silah sesleri üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde E.S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Şahsın cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Çorum, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çorum'da boşanma aşamasında olan adam, karısının evinin önünde intihar etti - Son Dakika

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