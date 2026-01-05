Boşanma Kavgasında Tabancalı Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Boşanma Kavgasında Tabancalı Saldırı

05.01.2026 23:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İnegöl'de boşanma aşamasındaki ailede çıkan kavgada Fahrettin S., eniştesi tarafından vuruldu.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde boşanma aşamasındaki aile içerisinde çıkan kavgada Fahrettin S. (45), eniştesi tarafından tabanca ile bacağından vuruldu.

Olay, saat 19.00 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Ferah Sokak'taki 2 katlı evin 2'nci katında meydana geldi. Fahrettin S. ile ablasının eşi Nurefeddin B.'nin (66) evine giderek, boşanma aşamasında olan ablası Nergiz B.'ye ait eşyaları almak istedi. Eşyaları aldığı sırada enişte ile kayınbiraderi arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşürken, yaşanan arbede sırasında Nurefeddin B.'nin tabanca ile açtığı ateş sonucu Fahrettin S. sol bacağından vuruldu. Olay sırasında enişte de tekme ve yumduk darbeleriyle yaralandı.

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sol bacağına isabet eden mermi ile yaralanan Fahrettin S., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Darp sonucu yaralanan enişte ise polis ekiplerince özel bir hastaneye götürülerek, polis nezaretinde tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, İnegöl, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boşanma Kavgasında Tabancalı Saldırı - Son Dakika

Tüm dünya ABD’yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi Tüm dünya ABD'yi konuşurken Kim yine rahat durmadı: Füzeleri peş peşe ateşledi
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan Trump’ın operasyon tehdidine jet yanıt Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt
Alkollü futbolcu genç kızı ezdi Alkollü futbolcu genç kızı ezdi
Memur-Sen’den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde
Maduro’nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım

09:55
Trabzonspor taraftarı 4-1’in faturasını o isme kesti
Trabzonspor taraftarı 4-1'in faturasını o isme kesti
09:42
Trump’ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD’yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
Trump'ın elindeki şapkada yer alan yazı ABD'yi karıştırdı: Tehlikeli bir provokasyon
09:17
Transferin açıklanması an meselesi Fenerbahçe, yeni yıldızına kavuşuyor
Transferin açıklanması an meselesi! Fenerbahçe, yeni yıldızına kavuşuyor
08:00
İsim bile verdi: Onun Maduro’yu ABD’ye teslim ettiğine adım kadar eminim
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim
06:28
Maduro’nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
Maduro'nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
04:22
Türkiye’nin yanı başında gerilim tırmanıyor Suriye ordusundan SDG’ye misilleme
Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 10:05:09. #7.11#
SON DAKİKA: Boşanma Kavgasında Tabancalı Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.