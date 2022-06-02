Bosna Hersek'te YEE destekli sağlık turizmi konferansı - Son Dakika
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Bosna Hersek'te YEE destekli sağlık turizmi konferansı

02.06.2022 19:04
Bosna Hersek'te YEE destekli sağlık turizmi konferansı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) desteğiyle sağlık turizmi temalı konferans düzenlendi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Yunus Emre Enstitüsü (YEE) desteğiyle sağlık turizmi temalı konferans düzenlendi.

Konferans, Saraybosna Eğitim Geliştirme Vakfına (SEDEF) ait Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Konferansın moderatörlüğünü, doktor Sabaduhin Topalovic ve Türkiye'de tıp eğitimini tamamlayan doktor Erna Topalovic yaptı.

Sabahudin Topalovic, ülkesindeki sağlık turizmi potansiyeli ve kendi branşı olan üroloji alanında sunum yaptı.

Erna Topalovic de katılımcılara Türkiye'deki sağlık turizmi, kendi geliştirdiği ürünler ve cilt sağlığı hakkında bilgi verdi.???????

Bosna Hersek'te YEE destekli sağlık turizmi konferansı
Bosna Hersek'te YEE destekli sağlık turizmi konferansı
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Kaynak: AA

Yunus Emre, Saraybosna, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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