Bozbey'den AA Bursa'ya Ziyaret
Bozbey’den AA Bursa'ya Ziyaret

19.01.2026 14:17
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, AA Bursa Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti ve projeleri anlattı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Ziyarette, belediyenin çalışmalarını anlatan Bozbey, yürüttükleri projeler hakkında bilgiler verdi.

AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Yerel Yönetim, Güncel, Bursa, Son Dakika

