Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Anadolu Ajansı (AA) Bursa Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu.
Ziyarette, belediyenin çalışmalarını anlatan Bozbey, yürüttükleri projeler hakkında bilgiler verdi.
AA Bursa Bölge Müdürü Erdinç Aksoy da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Son Dakika › Güncel › Bozbey’den AA Bursa'ya Ziyaret - Son Dakika
