Bozcaada Yaz Sezonuna Hazırlanıyor
9 dakika önce
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi nisan ayında başlayacak olan yeni yaz sezonuna hazırlanıyor.
Çanakkale
'nin Bozcaada
ilçesi nisan ayında başlayacak olan yeni yaz sezonuna hazırlanıyor. Ada esnafı işyerlerinde tadilat ve bakım yapmaya başladı.
Yaz aylarında tatilcilerin gözdesi olan Bozcaada sakin geçen kış sezonun ardından nisan ayında başlayacak olan yeni yaz sezonuna hazırlanıyor. Bozcaada'da faaliyet gösteren tesisler bakım ve tadilat işlerine başladı. Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği (BOSTİD) Başkanı Ülke Diler, hazırlıklarla ile ilgili yaptığı açıklamada, "Sakin geçen bir kış mevsiminden sonra Bozcaa'daki hazırlıklar bir aydır yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu sene yoğunluğun erken başlayacağını umuyoruz. 1 Nisan
itibariyle bir çok işyeri kapılarını açmış olacak. Bozcaada'ya gelecek tatilcilerin bilmesi gereken bir husus da mutlaka rezervasyon yaptırmalarıdır, otel sahibi arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilere göre yaz rezervasyonları başlamış bulunmaktadır. 1 Nisan'dan itibaren adaya gelecek misafirlerimizin mutlaka rezervasyon yaptırıp gelmesini talep ediyoruz" dedi. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 01:09 Kaynak: İHA
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