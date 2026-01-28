Bozdağ Vefat Eden Kayınvalidesinin Cenazesine Katıldı - Son Dakika
Bozdağ Vefat Eden Kayınvalidesinin Cenazesine Katıldı

Bozdağ Vefat Eden Kayınvalidesinin Cenazesine Katıldı
28.01.2026 14:22
TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, kayınvalidesi Yeter Dinç'in cenazesine katıldı, taziyeleri kabul etti.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, vefat eden kayınvalidesi Yeter Dinç'in Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Dolak köyündeki cenaze törenine katıldı.

Bir süredir tedavi gördüğü Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde 84 yaşında vefat eden Yeter Dinç'in cenazesi, yakınları tarafından Dolak köyü camisine getirildi.

Dinç'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.

Cenazeye, Dinç'in yakınları ve Bozdağ'ın yanı sıra Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, AK Parti Yozgat Milletvekilleri Abdulkadir Akgül, Süleyman Şahan, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Bozdağ, defin sonrası taziyeleri kabul etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Bekir Bozdağ, Politika

Son Dakika Politika Bozdağ Vefat Eden Kayınvalidesinin Cenazesine Katıldı - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Bozdağ Vefat Eden Kayınvalidesinin Cenazesine Katıldı - Son Dakika
