Bozkır'a yeni oto galericiler sitesi yapılması planlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bozkır'a yeni oto galericiler sitesi yapılması planlanıyor - Son Dakika

Bozkır'a yeni oto galericiler sitesi yapılması planlanıyor

6 saat önce

Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar ve Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, ilçede faaliyet gösteren oto galerici esnafıyla belediye konferans salonunda buluştu.

Bozkır'a yeni oto galericiler sitesi yapılması planlanıyor, System.String[]

Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar ve Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, ilçede faaliyet gösteren oto galerici esnafıyla belediye konferans salonunda buluştu.

Oto galericilerin daha geniş ve site halinde bir arada bulunması için yeni bir oto galeri sitesi yapılmasının istişare edildiği toplantıda, Bozkır çevre yolunda yeni bir oto galerici sitesinin yapılması konusunda fikir birliğine varıldı.

Oto galerici esnaflarıyla istişare eden Kaymakam Bayraktar ve Başkan Saygı, girişimlerin en kısa sürede başlatılacağını belirterek yakın zamanda somut adımların atılacağını sözünü verdi.

TOKİ ile işbirliği içerisinde yapılması planlanan galericiler sitesi ile birlikte oto galerici esnaflarının daha konforlu ve daha geniş alanlarda çalışarak sektörün ilçede geliştirilmesi hedefleniyor.


Toplantıda konuşan Bozkır Kaymakamı Oltan Bayraktar, oto galericilik sektörünün Bozkır'da daha da gelişmesi için esnaflardan gelen talep doğrultusunda çalışmalara başladıklarını belirterek yakın zamanda somut adımların atılacağını söyledi.

Sadettin Saygı, Oltan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı
Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı Babaanne, terör örgütü PKK'dan kurtarılan torununa kavuşunca büyük sevinç yaşadı

Son Dakika Haberleri
15:33 Bakan Kurum: "Arnavutluk'ta deprem konutlarının inşasına ocak sonu başlanacak" - Son Dakika
15:32 Patlayıcı imhasında evleri zarar gören mahalleli polis araçlarını yaktı - Son Dakika
15:32 Köpeklerden kaçan iki kişinin iş yerine sığındığı anlar güvenlik kamerasında - Son Dakika
15:32 Medipol Başakşehirli futbolcular Robinho ve Azubuike'den "Çiçek Abbas" atışması - Son Dakika
15:31 EÜ'de "Tarım Eğitiminin 174. Yılı" kutlandı - Son Dakika
15:25 Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Son Dakika
13:58 Gitmemek için babasını bıçakladığı yetiştirme yurduna teslim edildi - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 15:34:10. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bozkır'a yeni oto galericiler sitesi yapılması planlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]