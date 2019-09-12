Son Dakika Haberleri: Bozkır'da doğal gaz altyapı çalışmaları
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Bozkır'da doğal gaz altyapı çalışmaları

1 saat önce

Doğal gaz dağıtım çalışmalarına 2018 yılında başlanan Bozkır'da altyapı çalışmaları aralıksız sürüyor.

Bozkır'da doğal gaz altyapı çalışmaları, System.String[]

Doğal gaz dağıtım çalışmalarına 2018 yılında başlanan Bozkır'da altyapı çalışmaları aralıksız sürüyor.

Doğal gaz çalışmalarının devam ettiği Cumhuriyet Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Bozkır Belediye Başkanı Sadettin Saygı, bölgedeki çalışmaların eylül ayı sonuna kadar tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi.

Başkan Sadettin Saygı, yürütülen çalışmalarda yoğun emeği geçtiğini belirttiği AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız'a da ayrıca teşekkür etti.

2019 yılı itibariyle ilçede bin 373 hanenin doğal gaz konforuna ulaşacağı bilgisini veren Başkan Saygı sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlçemizi doğal gazla tanıştırdık sonra 10 yılda zor biter deniliyordu ve bugün itibariyle bir bakmışız ilçenin hemen hemen yarısını doğal gazla tanıştırmışız. Bugün itibariyle doğal gaz çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Isınma konusunda kömüre göre daha konforlu olan doğal gaz birçok hanemizde kullanılmaya başlandı. Kış aylarında da kömüre göre daha da ekonomik olan doğal gaz, vatandaşlarımızın da cebini güldürecek. Aynı zamanda hava kirliliğinin de kısmi olarak önüne geçmiş olacağız. Önümüzdeki yaz döneminde ise Demirasaf ve Yukarı mahallelerimizde de doğal gaz çalışmalarının yapılması için planlamalarımızı yapmaya şimdiden başladık."

Cumhuriyet Mahallesi, Ziya Altunyaldız, Sadettin Saygı, Bozkır, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 12:28 Kaynak: AA
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