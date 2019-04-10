Bozkurt Polis Haftasını Kutladı

Polis Haftası dolayısı ile İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti. Emniyet Amiri Hasan Aybar ve emniyet çalışmalarının haftası kutuladı. Bozkurt, "Gece gündüz demeden yurdun her yerinde huzur ve güvenin sağlanması için görev yapa emniyet personelinin haftasını kutluyor, ebediyete intikal eden tüm şehitlerimize rahmetle yad ediyorum" dedi.

Bozkurt ziyaret sonrası programa katılan İnönü Ana Okulundan minikler ve Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile sohbet etti.