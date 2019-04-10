Son Dakika Haberleri: Bozkurt Polis Haftasını Kutladı

Bozkurt Polis Haftasını Kutladı

38 dakika önce

Eskişehir İnönü İlçe Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 174'üncü yıl dönümü dolayısıyla ilçede görevli emniyet mensuplarının Polis Haftasını Kutladı.

Bozkurt Polis Haftasını Kutladı, System.String[]

Polis Haftası dolayısı ile İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönü İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret etti. Emniyet Amiri Hasan Aybar ve emniyet çalışmalarının haftası kutuladı. Bozkurt, "Gece gündüz demeden yurdun her yerinde huzur ve güvenin sağlanması için görev yapa emniyet personelinin haftasını kutluyor, ebediyete intikal eden tüm şehitlerimize rahmetle yad ediyorum" dedi.

Bozkurt ziyaret sonrası programa katılan İnönü Ana Okulundan minikler ve Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile sohbet etti.

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 02:53 Kaynak: Bültenler
Polis Haftası, Kadir Bozkurt, Güncel
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