Boztepe Karla Beyaza Büründü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Boztepe Karla Beyaza Büründü

Boztepe Karla Beyaza Büründü
13.01.2026 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Boztepe'si kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı, ziyaretçiler eğlenceli anlar yaşadı.

ORDU'nun seyir terası olarak bilinen 530 rakımlı Boztepe, kar yağışı ile beyaza büründü. Bölgeye gelenler, kar topu oynayıp, kızaklarla kayarak eğlendi.

Kentin yüksek kesimlerinde 3 gündür etkili olan kar yağışı sonrası birçok bölge beyaz örtüyle kaplandı. 530 rakımlı Boztepe de bugün öğle saatlerinde etkisini artıran karla beyaza büründü. Kentin seyir terası olarak bilinen Boztepe'ye çocuklarıyla giden çok sayıda kişi, kızaklarla kayıp, kar topu oynadı ve fotoğraf çektirdi.

'HER YER ÇOK GÜZEL'

Boztepe'ye Giresun'dan geldiğini belirten Nihan Eseli (37), "Kar yağınca güzel bir manzara olacağını düşündüğümüz için buraya geldik. Her yer çok güzel, manzaranın tadını çıkaracağız. Kar yağdığında her zaman geliyoruz. Kartpostal gibi ortam var. Çok güzel fotoğraflar çektirdik" diye konuştu.

Kar yağışını görünce kent merkezinden Boztepe'ye çıktığını söyleyen Zeynep Su Cörüt (15) ise "Teleferikle buraya geldik. Arkadaşlarımla kar topu oynayıp, kızakla kayıyoruz. Her yer bembeyaz çok güzel" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Boztepe, Güncel, Ordu, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Boztepe Karla Beyaza Büründü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran, ülkedeki protestolara destek veren ülkeler için harekete geçti İran, ülkedeki protestolara destek veren ülkeler için harekete geçti
Darwin Nunez, golcü arayan Fenerbahçe’ye önerildi Tedesco’dan anında cevap Darwin Nunez, golcü arayan Fenerbahçe'ye önerildi! Tedesco'dan anında cevap
Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı Sonda tüpüne meyve suyu koyup dilencilik yapan şahıs yakalandı
Mark Ruffalo’dan Altın Küre’de Trump’a sert çıkış: Dünyanın en kötü insanı Mark Ruffalo'dan Altın Küre'de Trump'a sert çıkış: Dünyanın en kötü insanı
Galatasaray’da 66 milyon euroluk dev kayıp Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp
Münevver Karabulut’un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti Münevver Karabulut'un ailesine yeni yılda acı haber: Amcası ve yengesi trafik kazasında hayatını kaybetti
44 yaşındaki Volkan Demirel’den muhteşem röveşata golü 44 yaşındaki Volkan Demirel'den muhteşem röveşata golü

18:10
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için ev hapsi talebi
17:57
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
17:48
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda
17:44
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
Hükümlü çaycı olmasa, kadın hakim ölebilirdi
16:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan gümrük vergisi düzenlemesine tepki
16:36
Karadeniz’de sıcak saatler: Yunanistan’a ait tankerler vuruldu
Karadeniz'de sıcak saatler: Yunanistan'a ait tankerler vuruldu
14:46
Kayıp Mihriban’ın cesedi ormanda bulundu Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
Kayıp Mihriban'ın cesedi ormanda bulundu! Tüyler ürperten itiraf: Boğduktan sonra gömdüm
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 18:32:54. #7.11#
SON DAKİKA: Boztepe Karla Beyaza Büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.