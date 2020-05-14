Boztepe misafirlerini bekliyor - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediyesi şehrin vitrini konumundaki Boztepe'de hummalı çalışmalarına devam ediyor. Boztepe Satış Birimleri ve Peyzaj Düzenlemesi ile Boztepe Bulutlara Dokunun Peyzaj Düzenleme çalışmalarında sona gelen Büyükşehir Belediyesi, yaz sezonunda Ordu'yu ziyarete gelen misafirlerine bambaşka bir Boztepe keyfi yaşatmaya hazırlanıyor.



Ay sonunda hizmete giriyor



Boztepe'deki çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, çalışmaların Mayıs ayı sonunda bitirileceğinin müjdesini verdi. Genel Sekreter Alp, "Boztepe Sayın Başkanımızın çok kıymet verdiği, Ordu için önem arz eden bir yer. Kış boyunca burada çalışmalarımıza devam ettik. İş projelendirildikten sonra alt yapısı yenilendi ardından da yayalaştırma projesi kapsamında küp taş döşeyerek yürüyüş yolu oluşturuldu. Bu alan üzerine 27 tane de yöresel ürünlerin satışının yapılacağı büfeler yerleştirildi. Ahşap korkuluklarla da proje çok güzel bir hale getirildi. Öte yandan Boztepe Bulutlara Dokunun Projesi kapsamında ise peyzaj düzenleme çalışmaları sürdürülüyor. Boztepe hayata geçireceğimiz bu yatırımlarla bu yaz, insanlarımızın rahatça gezebileceği bir alan haline gelmiş olacak. 15 gün içerisinde projelerimiz tamamlanacak. İlimize hayırlı olsun" dedi.



Trafiğe kapatılan Boztepe yayalara açılıyor



Büyükşehir Belediyesi, 7 m genişliğinde ve 450 m uzunluğundaki aks üzerinde Boztepe Satış Birimleri ve Peyzaj Düzenleme Projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında, oluşturulan aks üzerinde 25 tanesi yöresel ürünlerin satışı için olmak üzere 27 adet satış büfesi tasarlandı.



Doğaya uyumlu



Boztepe'de 'Bulutlara Dokunun Projesi' kapsamında ise doğaya uyumlu, 11 dairelik 5 adet villa tipi otel ve 1 adet de restoran inşa eden Büyükşehir Belediyesi, projenin çevre düzenleme işi kapsamında da 371 metre taş duvar, 94 araçlık otopark, çevre aydınlatma, yağmur suyu ve alt yapı çalışmalarını hayata geçiriyor. - ORDU