Bozyazı'da çiftçilere uygulamalı bilgilendirme

MERSİN (İHA) – Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli, Bozyazı ilçesinde çiftçilere, gübreleme, sulama ve zararlılar konusunda uygulamalı olarak bilgilendirme yapıldı.

İl tarım ve Orman Müdürlüğü Bozyazı İlçe Müdürlüğü teknik personeli, ilçedeki ceviz bahçelerinde çeşit değiştirme işlemleri ve değişim sonuçlarının kontrollerini yaptı. Ayrıca, yüksek verim ve kaliteli ürün alabilmeleri, hastalık ve zararlar ile daha doğru mücadele yapabilmeleri için çiftçilerle meyve hastalık ve zararlıları ile mücadele konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu. Çiftçiler, meyvecilikte gübreleme ve sulama konularında da bilgilendirildi. - MERSİN