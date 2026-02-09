Bozyazı'da Güvenlik Mensuplarına Başarı Belgesi

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik mensuplarına başarı belgesi verdi.

Topsakaloğlu, Kaymakamlıkta düzenlenen etkinlikte İlçe Emniyet Müdürü Şeref Paşaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Bülent Akgün ve Bozyazı Sahil Güvenlik Komutanı Süleyman Şafak'ı başarı belgesiyle ödüllendirdi.

Paşaoğlu, Akgün ve Şafak'ı gayretlerinden dolayı tebrik eden Topsakaloğlu, güvenlik birimlerinin koordineli çalışmalarının ilçenin huzur ve güvenliği açısından büyük önem taşıdığını belirtti.