Bozyazı Kaymakamı'ndan Berat Kandili Mesajı

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Topsakaloğlu, mesajında, Berat Kandili'nde birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının yoğun biçimde yaşandığı belirtti.

İslam aleminin kandilini kutlayan Topsakaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Berat Kandili, yüce Allah'ın rahmet, lütuf ve mağfiret kapılarını kullarına ardına kadar açtığı, duaların kabul edildiği, günahların affedildiği ve yapılan ibadetlerin kat kat mükafatlandırıldığı mübarek gecelerden biridir. Umudu ve huzuru müjdeleyen bu geceler ailemize, çocuklarımıza, vatanımıza, kendimize ve bütün insanlığa karşı görev ve sorumluluklarımızı bir kez daha hatırlamamız, ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir vesiledir."