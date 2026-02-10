bp'nin 2025 Karı %16 Düştü - Son Dakika
Ekonomi

bp'nin 2025 Karı %16 Düştü

10.02.2026 12:02
bp, 2025'te karının %16 gerilemesiyle hisse geri alımını askıya aldı. Yeni CEO O'Neill 1 Nisan'da başlayacak.

Enerji şirketi bp'nin 2025'teki karı yıllık bazda yüzde 16 gerilerken, şirket hisse geri alım programını askıya aldı.

Şirketin açıkladığı 2025 bilançosuna göre, bp'nin geçen yılki karı "zayıf petrol fiyatlarına rağmen" 7,48 milyar dolar oldu.

Analistlerin beklentileri 2024'te 8,91 milyar dolar kar açıklayan şirketin geçen yılki karının 7,58 milyar dolar olacağı yönündeydi. Böylece, bp'nin 2025'teki karı yıllık bazda yüzde 16 düşüş gösterdi.

Öte yandan, bp'nin yılın son çeyreğindeki karı 1,54 milyar dolarla piyasa beklentilerine paralel şekilde gerçekleşti.

Şirket yönetim kurulu bir süredir devam ettirdiği hisse geri alım programını ise askıya almaya ve nakdi bilançoyu güçlendirmek için tahsis etmeye karar verdi.

bp Ara Dönem Üst Yöneticisi (CEO) Carol Howle, sonuçlara ilişkin açıklamasında, "2025, güçlü temel finansal sonuçlar, güçlü operasyonel performans ve anlamlı stratejik ilerlemelerin yaşandığı bir yıl oldu. Dört ana hedefimiz olan nakit akışı ve getirileri artırmak, maliyetleri azaltmak ve bilançoyu güçlendirmek konusunda ilerleme kaydettik, ancak daha yapılacak çok iş olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Şirketin yeni CEO'su Meg O'Neill, 1 Nisan'da görevine başlayacak.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
