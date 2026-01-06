Brandenburg'da Koalisyon Sona Erdi

Haber: İlhan Baba

Almanya'nın Brandenburg'da Sosyal Demokrat Parti (SPD) -Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) koalisyonu sona erdi. Woidke azınlık hükümetiyle yola devam edecek, Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile görüşmeler gündemde."

Brandenburg eyaletinde, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) arasındaki koalisyon sona erdi. Eyalet Başbakanı Dietmar Woidke, "Koalisyonun işbirliği temeli artık kalmamıştır" dedi. Maliye Bakanı ve geçici Başbakan Yardımcısı Robert Crumbach da açıklamada bulundu. Woidke, şimdilik azınlık hükümetiyle yola devam edeceklerini ve orta vadede istikrarlı bir çoğunluk için CDU ile görüşeceğini açıkladı.

Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) Genel Başkanı Amira Mohamed Ali, Woidke'nin kararını "sorumluluk dışı" olarak nitelendirirken, Hristiyan Demokfrat Birlik (CDU) parti lideri Jan Redmann görüşmeye hazır olduklarını ancak teklif gelmediğini söyledi.

SPD Eyalet Meclis Grup Başkanı Björn Lüttmann, koalisyonun çökmesinde taraflar arası değil, BSW içi çekişmelerin etkili olduğunu belirtti. Woidke de "BSW fraksiyonu ile hiçbir içerik anlaşmazlığı yaşanmadı" dedi.

Koalisyonun mimarlarından Robert Crumbach, partisinden ve fraksiyonundan ayrılarak SPD'ye katıldı ve böylece SPD'ye parlamentoda çoğunluğu sağladı. BSW'den Jouleen Gruhn ve André von Ossowski da fraksiyona katıldı. Ayrılıklar, medya devlet sözleşmeleriyle ilgili anlaşmazlıktan kaynaklandı.

BSW Brandenburg Eyalet Genel Başkanı Friederike Benda, yaşananları "seçmenlere ihanet" olarak nitelendirirken, partilerinin sözleşmeye uygun davrandığını savundu.