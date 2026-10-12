Breaking Bad yıldızı RJ Mitte 34 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Breaking Bad yıldızı RJ Mitte 34 yaşında hayatını kaybetti

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Breaking Bad yıldızı RJ Mitte 34 yaşında hayatını kaybetti
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Breaking Bad dizisinde Walter White’ın oğlu Walter White Jr. karakteriyle tanınan 34 yaşındaki oyuncu RJ Mitte’nin hayatını kaybettiği bildirildi. Oyuncunun ölümüne ilişkin intihar iddiası gündeme gelirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

Dünyaca ünlü “Breaking Bad” dizisinde Walter White’ın oğlu Walter White Jr. karakterini canlandıran ABD’li oyuncu RJ Mitte, 34 yaşında hayatını kaybetti. Oyuncunun intihar sonucu yaşamını yitirdiği bildirilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. 

Breaking Bad yıldızı RJ Mitte 34 yaşında hayatını kaybetti

BREAKING BAD İLE TANINMIŞTI

Gerçek adı Roy Frank Mitte III olan oyuncu, 2008-2013 yılları arasında yayımlanan “Breaking Bad” dizisinde Walter White Jr. karakterine hayat vererek geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Dizinin başrolündeki Bryan Cranston’ın canlandırdığı Walter White’ın oğlunu oynayan Mitte, yapımın 56 bölümünde yer aldı. 

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

12 Ekim 2026'da yayımlanan haberlerde, oyuncunun ABD'nin Teksas eyaletinde hayatını kaybettiği ve ölümünün intihar olarak değerlendirildiği aktarıldı. Yetkililerin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü bildirildi. 

Breaking Bad yıldızı RJ Mitte 34 yaşında hayatını kaybetti

Serebral palsi ile yaşayan Mitte, oyunculuğunun yanı sıra engellilik konusunda farkındalık çalışmalarına verdiği destekle de tanınıyordu. Oyuncunun ölümü, hayranları arasında üzüntü yarattı

Breaking BadMitteDünyaDiziSon Dakika

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SON DAKİKA: Breaking Bad yıldızı RJ Mitte 34 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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