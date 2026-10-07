Brezilya'da seri katil alarmı: Poşete sarılmış 6 ceset bulundu

Brezilya'nın Sao Paulo kentinde, farklı zaman ve noktalarda siyah çöp poşetlerine sarılı halde 6 ceset bulundu. Kurbanların aynı yöntemle terk edilmiş olması kent genelinde büyük endişe yaratırken, kamuoyunda "seri katil" şüphelerini gündeme getirdi.

KURBANLAR ARASINDA BAĞ YOK

Sao Paulo polisi ise vakalar arasında henüz doğrudan bir bağ tespit edilmediğini açıkladı. Bu yöntemin bölgedeki organize suç grupları tarafından da sıklıkla kullanıldığına dikkat çeken güvenlik güçleri, adli tıp raporları ve çevre kamera kayıtları doğrultusunda soruşturmayı çok yönlü sürdürüyor.