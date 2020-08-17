Bu çileğin sırrı "Sevgi" ile üretilmesi - Son Dakika

Çanakkale'nin Yenice İlçesi'nde lezzeti ve kalitesi ile dikkatleri çeken Kazdağı çileklerini sevgi katarak yetiştiren Oktay Eren'in ürettiği kalp şeklindeki çilek görenleri şaşırttı.

Kalkım Beldesi Aşağıçavuş köyü yakınlarındaki çilek tarlarında Kazdağı çileklerini üreten Oktay Eren bölgedeki üretimin büyük bir ilgi gördüğünü ifade etti. Kendi tarlasında yetişen kalp şeklindeki çileğin büyük bir ilgi gören Oktay Eren "İşin sırrı, ürüne ve tarlaya sevgi ile bakmak" dedi.

Kazdağları'nın eteklerinde bol temiz ve kaliteli hava, saf kaynak suları ve verimli toprakların yanı sıra çileklerini büyük bir sevgi ve özenle ürettiklerini ifade eden Eren "Bizler bir süredir bölgede çilek yetiştiriyoruz. Burada üretimi yapılan çilekler yurt içi ve yurt dışına gönderiliyor. Bu çileklerin sırrı Kazdağları ve üreticilerin onlara verdiği sevgi. Bu yüzde zaman zaman çilek tarlalarında bizim sevgimize karşılık vererek kalp şeklinde ürünler veriyor. Kalp şeklindeki çileğimizi de sosyal medyada paylaşınca büyük ilgi gördü" dedi. - ÇANAKKALE