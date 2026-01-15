Bu Hafta 6 Yeni Film Sinemalarda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bu Hafta 6 Yeni Film Sinemalarda

15.01.2026 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu hafta sinema salonlarında 6 yeni film izleyiciyle buluşuyor. Komedi, drama ve animasyon türleri mevcut.

Sinema salonlarında bu hafta komediden drama, korku ve gerilimden animasyona 6 film izleyiciyle buluşacak.

Yönetmenliğini Gökhan Tiryaki'nin üstlendiği "Efes'in Sırrı", tarihi ve fantastik unsurları çocukların dünyasından anlatan bir aile macerasını beyazperdeye taşıyor. Film, içine kapanık bir çocuk olan Tuna'nın, Efes kazıları sırasında gizemli bir şekilde çocukluklarına dönen arkeologlarla maceralarını işliyor.

Senaryosunu Zeynep ve Kamuran Süner'in yazdığı aile ve fantastik kategorisindeki filmde Oya Başar, Tarık Papuççuoğlu, Ecem Erkek, Onur Buldu, Erdem Yener, Sarp Apak, Mert Ege Ak, Lina Çetinkaya, Leya Kırşan, Gizem Karta, Nazlı Yağcı ve Sara Yılmaz rol aldı.

"SüngerBob: Korsan Macerası"

Sevilen karakter SüngerBob'un açık denizlerde Uçan Hollandalı'nın hayaletiyle bir maceraya atıldığı "SüngerBob: Korsan Macerası" animasyon sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

Yönetmenliğini Derek Drymon'un üstlendiği filmde, SüngerBob ile arkadaşları, okyanustaki kayıp hazinenin peşine düşüyor.

"28 Yıl Sonra: Kemik Tapınağı"

"28 Gün Sonra" film serisinin dördüncü devam filmi olan "28 Yıl Sonra: Kemik Tapınağı", Dr. Kelson ve Jimmy Cristal arasındaki çatışmaya odaklanıyor. Korku ve gerilim kategorisinde yer alan Nia DaCosta imzalı film, asıl tehlikenin ahlaki çöküş olduğunu vurguluyor.

Senaristliğini Alex Garland'ın üstlendiği filmde Ralph Fiennes, Jack O'Connell, Alfie Williams, Erin Kellyman rol alıyor.

"Maşa ile Koca Ayı: Mucize Parkı"

Sevilen animasyon serisi "Maşa ile Koca Ayı"nın yeni filmi "Maşa ile Koca Ayı: Mucize Parkı", Maşa, Daşa ve Koca Ayı'nın eğlence parkında geçen yeni macerasını konu alıyor. Beklenmedik olaylarla dolu yeni filmde, dostluk ve özgüven temaları neşeli bir dille anlatılıyor.

"Yabancı"

Albert Camus'nun klasikleşmiş "Yabancı" romanından esinlenen "Yabancı" (L'étranger) filminin yönetmen koltuğunda François Ozon oturuyor.

Suç ve dram türündeki yapım, Cezayir'in bunaltıcı sıcağı altında yaşayan Meursault'un hikayesini konu alıyor.

Film, Meursault'un işlediği suçun ardından yargılanma sürecini ve toplumun ahlaki beklentileriyle yüzleşmesini modern bir perspektifle ele alıyor.

Senaryosunu François Ozon ve Philippe Piazzo'nun yazdığı filmde Benjamin Voisin, Rebecca Marder ve Pierre Lottin rol aldı.

"Aşktan Geriye Kalan"

İzlandalı yönetmen Hlynur Palmason'ın yazıp yönettiği "Aşktan Geriye Kalan" (The Love That Remains), boşanma sonrası bir ailenin nasıl şekillendiğini mercek altına alıyor.

Kuzey sinemasına özgü melankolik ve mizahi dille beyazperdeye taşınan filmin oyuncuları arasında Saga Gardarsdottir ve Sverrir Gudnason yer alıyor.

Kaynak: AA

Güncel, Sinema, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bu Hafta 6 Yeni Film Sinemalarda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor Ehliyet sınavında kamera ile kayıt dönemi başlıyor
Hamilelikte tarama yapılmadı, mahkeme 77 milyon TL tazminata hükmetti Hamilelikte tarama yapılmadı, mahkeme 77 milyon TL tazminata hükmetti
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz
Oktay Kaynarca’nın ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken fuhuş sorusu Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu
İran’dan Trump’ın gümrük vergisi kararına ilk tepki İran'dan Trump'ın gümrük vergisi kararına ilk tepki
AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır’a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak AK Partili İnan, Ali Mahir Başarır'a ateş püskürdü: O hadsiz diline hakim olacak

10:27
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga Voleybolcu Derya Çayırgan’ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga! Voleybolcu Derya Çayırgan'ın da aralarında olduğu 13 kişi gözaltına alındı
10:09
Ödül törenine Burcu Esmersoy’un Sinem Ünsal’a yaptığı hareket damga vurdu
Ödül törenine Burcu Esmersoy'un Sinem Ünsal'a yaptığı hareket damga vurdu
09:44
Türkiye’nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı Siviller bölgeden boşaltılıyor
Türkiye'nin yanı başında operasyon için düğmeye basıldı! Siviller bölgeden boşaltılıyor
09:42
Kim bu adamlar İran’dan gelen son görüntü kafa karıştırdı
Kim bu adamlar? İran'dan gelen son görüntü kafa karıştırdı
09:27
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Önümüzdeki iki ay dalgalanma olabilir
06:59
30 yıldır akıllarından çıkmıyor Hamas komutanının eşi gözaltına alındı
30 yıldır akıllarından çıkmıyor! Hamas komutanının eşi gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 10:38:13. #7.11#
SON DAKİKA: Bu Hafta 6 Yeni Film Sinemalarda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.