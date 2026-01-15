Bu Hafta 6 Yeni Film Sinemalarda

Sinema salonlarında bu hafta komediden drama, korku ve gerilimden animasyona 6 film izleyiciyle buluşacak.

Yönetmenliğini Gökhan Tiryaki'nin üstlendiği "Efes'in Sırrı", tarihi ve fantastik unsurları çocukların dünyasından anlatan bir aile macerasını beyazperdeye taşıyor. Film, içine kapanık bir çocuk olan Tuna'nın, Efes kazıları sırasında gizemli bir şekilde çocukluklarına dönen arkeologlarla maceralarını işliyor.

Senaryosunu Zeynep ve Kamuran Süner'in yazdığı aile ve fantastik kategorisindeki filmde Oya Başar, Tarık Papuççuoğlu, Ecem Erkek, Onur Buldu, Erdem Yener, Sarp Apak, Mert Ege Ak, Lina Çetinkaya, Leya Kırşan, Gizem Karta, Nazlı Yağcı ve Sara Yılmaz rol aldı.

"SüngerBob: Korsan Macerası"

Sevilen karakter SüngerBob'un açık denizlerde Uçan Hollandalı'nın hayaletiyle bir maceraya atıldığı "SüngerBob: Korsan Macerası" animasyon sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefliyor.

Yönetmenliğini Derek Drymon'un üstlendiği filmde, SüngerBob ile arkadaşları, okyanustaki kayıp hazinenin peşine düşüyor.

"28 Yıl Sonra: Kemik Tapınağı"

"28 Gün Sonra" film serisinin dördüncü devam filmi olan "28 Yıl Sonra: Kemik Tapınağı", Dr. Kelson ve Jimmy Cristal arasındaki çatışmaya odaklanıyor. Korku ve gerilim kategorisinde yer alan Nia DaCosta imzalı film, asıl tehlikenin ahlaki çöküş olduğunu vurguluyor.

Senaristliğini Alex Garland'ın üstlendiği filmde Ralph Fiennes, Jack O'Connell, Alfie Williams, Erin Kellyman rol alıyor.

"Maşa ile Koca Ayı: Mucize Parkı"

Sevilen animasyon serisi "Maşa ile Koca Ayı"nın yeni filmi "Maşa ile Koca Ayı: Mucize Parkı", Maşa, Daşa ve Koca Ayı'nın eğlence parkında geçen yeni macerasını konu alıyor. Beklenmedik olaylarla dolu yeni filmde, dostluk ve özgüven temaları neşeli bir dille anlatılıyor.

"Yabancı"

Albert Camus'nun klasikleşmiş "Yabancı" romanından esinlenen "Yabancı" (L'étranger) filminin yönetmen koltuğunda François Ozon oturuyor.

Suç ve dram türündeki yapım, Cezayir'in bunaltıcı sıcağı altında yaşayan Meursault'un hikayesini konu alıyor.

Film, Meursault'un işlediği suçun ardından yargılanma sürecini ve toplumun ahlaki beklentileriyle yüzleşmesini modern bir perspektifle ele alıyor.

Senaryosunu François Ozon ve Philippe Piazzo'nun yazdığı filmde Benjamin Voisin, Rebecca Marder ve Pierre Lottin rol aldı.

"Aşktan Geriye Kalan"

İzlandalı yönetmen Hlynur Palmason'ın yazıp yönettiği "Aşktan Geriye Kalan" (The Love That Remains), boşanma sonrası bir ailenin nasıl şekillendiğini mercek altına alıyor.

Kuzey sinemasına özgü melankolik ve mizahi dille beyazperdeye taşınan filmin oyuncuları arasında Saga Gardarsdottir ve Sverrir Gudnason yer alıyor.