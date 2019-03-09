Son Dakika Haberleri: Bu Seçimler Bir Memleket Meselesi"

Bu Seçimler Bir Memleket Meselesi"

1 saat önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yerel seçimlere ilişkin "Bu seçimler siyasi bir seçim değil. Biz bu seçimleri bir memleket meselesi olarak görüyoruz.

Bu Seçimler Bir Memleket Meselesi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, yerel seçimlere ilişkin "Bu seçimler siyasi bir seçim değil. Biz bu seçimleri bir memleket meselesi olarak görüyoruz. Bu seçimler bir memleket meselesi." dedi.

Ünal, seçim çalışmaları kapsamında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinin Doğan ve Çatova mahallelerinde incelemelerde bulundu. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Mahir Ünal, daha sonra beraberindekilerle Büyükyapalak Mahallesi'ne geçti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünal, burada yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin önemine değinerek "Bu seçimler siyasi bir seçim değil. Biz bu seçimleri bir memleket meselesi olarak görüyoruz. Bu seçimler bir memleket meselesi. 17 yıldan beri verdiğimiz mücadeleyi Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanı Hükümet sisteminin sizin ellerinizle değişmesinden sonra şimdi inşallah yerel yönetimlerle gerekli değişiklikleri yapacağız." dedi.

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Elbistan'da da önemli hizmetlere imza attıklarına dikkati çeken Ünal, yeni atılımlar için seçimlerde vatandaşlardan destek istedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, konuşmanın ardından mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:01 Kaynak: AA

AK Parti, Mahir Ünal, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti'nin Olay Vekili Gülpınar'dan Bir Tepki Çekecek Çıkış Daha: Dini Neden Kullanmayayım? Sen de Kullan Binali Yıldırım: Beylikdüzü'ne Metro Gelecek

AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım, Gençlerle Birlikte PUBG Oynadı Otostop Çeken Lise Öğrencilerine Cinsel İstismarda Bulunan Çift Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 22:13:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bu Seçimler Bir Memleket Meselesi"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]