Bu WhatsApp virüsüne dikkat: Bilgileriniz çalınmış olabilir - Son Dakika
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Bu WhatsApp virüsüne dikkat: Bilgileriniz çalınmış olabilir

07.05.2022 04:26
Bu WhatsApp virüsüne dikkat: Bilgileriniz çalınmış olabilir

WhatsApp kullanıcılarını etkileyen truva atı tehlikesi büyüyor. WhatsApp benzeri uygulamalarda yer alan tehditten nasıl korunabilirsiniz?

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın orijinal olmayan birçok sürümü bulunuyor. Kullanıcılara daha fazla özellik kazandırdığını söyleyen bu üçüncü taraf WhatsApp uygulamalarındaki tehlikenin boyutu ise günden güne büyüyor.

Meta'nın sahip olduğu WhatsApp'ı kopyalayan uygulamalarda Android.Spy.4498 truva atı tehdidi ortaya çıktı. WhatsApp kullanıcılarını etkileyen bu truva atı, güvenlik uzmanlardan gelen raporlara göre son zamanlarda daha yaygın hale geldi. Peki Android.Spy.4498 nedir ve nasıl korunabilirsiniz?

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WhatsApp kullanıcıları için Android.Spy.4498 truva atı tehdidi

Son gelen raporlara göre özellikle WhatsApp üzerinden saldıran Android.Spy.4498 truva atı, 2022 yılının en hızlı yayılan tehditlerinden biri oldu. Orijinal WhatsApp'ı taklit eden uygulamalara yerleştirilen bu virüs; potansiyel olarak bankacılık bilgilerine, sosyal medya ve kişisel bilgilerinize erişebilir.

Bu WhatsApp virüsüne dikkat: Bilgileriniz çalınmış olabilir

Telefonunuza yüklediğiniz uygulamalar aracılığıyla verilerinize erişme hakkı kazanan Android.Spy.4498 truva atı, birçok bankacılık uygulamasının istediği iki aşamalı doğrulamayı atlamak için telefonunuza gelen bildirimleri okuyabilir.

Buna ek olarak truva atı, sizin bilginiz dışında diğer kötü amaçlı veya reklam uygulamalarını da otomatik olarak yükleme potansiyeline sahip.

WhatsApp virüsünden nasıl korunurum?

Üçüncü taraf olarak geliştirilen WhatsApp uygulamalarında Android.Spy.4498 tehlikesi olduğunu belirtmek gerekiyor. Uzmanlar başta GBWhatsApp, OBWhatsApp ve WhatsApp Plus olmak üzere resmi uygulama dışındaki yazılımların kaldırılmasını öneriyor.

Bu WhatsApp virüsüne dikkat: Bilgileriniz çalınmış olabilir

Aslında sahte uygulamalara yerleştirilmiş truva atlarından korunmak için fazla çaba göstermenize gerek yok. Yapmanız gereken tek şey, App Store veya Google Play gibi resmi mağazaların dışındaki uygulamaları indirmemek. Ayrıca özellikle Google Play'deki sahte uygulamalara da dikkat etmek gerekiyor.

Peki siz bu tehdit hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında veya SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
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Truva Atı, Android, Google, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

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