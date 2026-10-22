Esra Ezmeci, Buket Aydın\'ın programında konuştu: Sürekli çıplaklık bedeni sıradanlaştırıyor

Buket Aydın’ın tv100’de yayınlanan programına konuk olan klinik psikolog ve yazar Esra Ezmeci, kadın-erkek ilişkilerini ve giyim tercihlerini değerlendirdi. Aydın, bikinili ve dekolteli görsellere erişimin geçmişe kıyasla arttığını belirterek bu durumun erkeklerin kadınları algılama biçimini etkileyip etkilemediğini sordu.

“SÜREKLİ MARUZ KALMAK SIRADANLAŞTIRIYOR”

Aydın’ın değerlendirmesine katılan Ezmeci, kadın bedeninin sürekli görünür olmasının zamanla sıradanlaşmaya yol açtığını savundu. Ezmeci, “Kadın bedeni hem ruhsal hem de bedensel olarak çok özeldir. Ancak sürekli dar kıyafetlere, bikinili ve çıplak bedenlere maruz kalınması, zamanla bu özel yapıyı sıradanlaştırıyor ve ne yazık ki değersizleştiriyor” dedi.

“ERİLLİK ALGISINI ZAYIFLATIYOR”

Görsel içeriklerin yalnızca kadınlara yönelik algıyı değil, erkeklerin psikolojisini de etkilediğini öne süren Ezmeci, bu durumun “prenses erkek” modelini beslediğini ve erillik algısını zayıflattığını ifade etti. Buket Aydın ve Esra Ezmeci, kıyafet tercihleri ile bunların ilişkiler üzerindeki etkilerini de ele aldı.