Bulancak'tan BULNUT Markası

Bulancak Belediyesi katma değerli ürünlere dönüştürdüğü ve BULNUT markasını verdiği ürünleri tüketicilerin beğenisine sundu.

Belediye Başkanı Necmi Sıbıç, yaptığı açıklamada, iç fındık, krokan, kakaolu ve sütlü fındık kreması gibi ürünleri kapsayan BULNUT markasını oluşturduklarını söyledi.

Fındığın bahçeden sofraya uzanan tüm sürecinde belediyenin de sorumluluğu bulunduğunun altını çizen Sıbıç, kendi imkanları dahilinde fındık ürünlerini güvenle tüketiciye sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Sıbıç, fındığın sadece bir tarım ürünü değil, aynı zamanda alın terinin ve emeğin simgesi olduğunu vurgulayarak, "Fındığımız, belediyemizin öncülüğünde, tamamen yerel üretim anlayışıyla işleniyor, paketleniyor ve vatandaşlarımızla buluşuyor. Yeni markamız ve lezzetimiz hepimize hayırlı olsun." dedi.

Sarayburnu Camisi yanındaki satış noktasından ve internet üzerinden ürünlere ulaşılabileceğini aktaran Sıbıç, emeği geçenlere teşekkür etti.