Bülent Arınç'tan istifa sonrası ilk paylaşım! Reform vurgusu yaptı - Son Dakika

Bülent Arınç'tan istifa sonrası ilk paylaşım! Reform vurgusu yaptı

10.12.2020 23:16

Eski Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Arınç açıklamasında, "İnanıyorum ki ülkemiz acilen vatandaşlarımızın özgürlük alanlarını güçlendirecek hukukî, ahlakî, toplumsal ve siyasî reformlara imza atacaktır" dedi.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, katıldığı bir televizyon programında HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve iş insanı Osman Kavala'nın tutukluluğu hakkında, "Kavala'nın tutuklu kalmasına hayret ediyorum, Demirtaş'ın da tahliyesi olabilir" ifadelerini kullanmıştı. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan isim vermeden Arınç'ı hedef alarak, "Son günlerde bizimle asla ilgisi olmayan kimi bireysel açıklamalar ile reform gündemimize yaptığımız vurgular bahane edilerek yeni bir fitne ateşi yakılmaya çalışıldığını görüyoruz" demişti. Erdoğan'ın tepkisinin ardından Arınç, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği'nden istifa etmişti.

İSTİFA SONRASI İLK PAYLAŞIM

İstifanın ardından 'İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 72 .yılı' dolayısıyla ilk paylaşımını yapan Arınç, "İnanıyorum ki ülkemiz bugün, İHEB'nin ruhuna uygun şekilde, milletimizin talep ve beklentileri doğrultusunda, değerler bütünlüğümüzden ilham alarak, acilen vatandaşlarımızın özgürlük alanlarını güçlendirecek hukukî, ahlakî, toplumsal ve siyasî reformlara imza atacaktır" ifadelerini kullandı.

PEYGAMBER EFENDİMİZİN VEDA HUTBESİNİ HATIRLATTI

Arınç'ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

"Bildiğiniz gibi; bundan 1300 yıl önce Peygamber Efendimiz, Veda Hutbesi'ne 'Ey iman edenler!' yerine 'Ey insanlar!' diyerek başlamış bireylerin, ailelerin, toplumun ve bütün insanlığın doğuştan sahip oldukları hakları dünyaya ilan etmişti. Başbakan Yardımcısı olduğum dönemde Türkiye İnsan Hakları Ve Eşitlik Kurumu'nun sorumlusuydum. Görev sürem boyunca insan hakları ihlal iddialarını araştırmış, önemli raporlar yayımlamış, bilimsel araştırma yapmış, ulusal ve uluslararası kurumlarla iyi bir işbirliği geliştirmiştik

2015 Ocak ayında Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi'nde düzenlenen BM İnsan Hakları Konseyi Evrensel Periyodik İnceleme Toplantısı'na (EPİM) Türkiye Delegasyonu Başkanı olarak katılmıştım. Gün boyu süren toplantıda 122 ülke temsilcisinin toplamda 278 soru, eleştiri ve tavsiyesini dinlemiş, hükümetimiz adına cevaplandırmıştım."

"İNSANI YAŞAK Kİ DEVLET YAŞASIN"

İnanıyorum ki ülkemiz bugün, İHEB'nin ruhuna uygun şekilde, milletimizin talep ve beklentileri doğrultusunda, değerler bütünlüğümüzden ilham alarak, acilen vatandaşlarımızın özgürlük alanlarını güçlendirecek hukukî, ahlakî, toplumsal ve siyasî reformlara imza atacaktır.

"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturuna inanıyoruz. İnsanın yaşaması sadece bedenen varlık göstermesi değil inancı, düşüncesi ve fikri ile özgür olarak hayatını sürdürmesidir. İnsanın maddi ve manevi varlığı ile kamil bir insan olmasıdır."

Bülent Arınç'tan istifa sonrası ilk paylaşım! Reform vurgusu yaptı
Bülent Arınç'tan istifa sonrası ilk paylaşım! Reform vurgusu yaptı
Bülent Arınç'tan istifa sonrası ilk paylaşım! Reform vurgusu yaptı

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Son Dakika Güncel Bülent Arınç'tan istifa sonrası ilk paylaşım! Reform vurgusu yaptı - Son Dakika


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