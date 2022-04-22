Bulgaristan sınırında 4 düzensiz göçmen darbedilmiş halde bulundu - Son Dakika
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Bulgaristan sınırında 4 düzensiz göçmen darbedilmiş halde bulundu

22.04.2022 12:34
Bulgaristan sınırında 4 düzensiz göçmen darbedilmiş halde bulundu

Kırklareli'nde Bulgaristan sınırında darbedilmiş halde bulunan 4 düzensiz göçmen hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli'nde Bulgaristan sınırında darbedilmiş halde bulunan 4 düzensiz göçmen hastaneye kaldırıldı.

Bulgaristan'a sınır Dereköy'e yakın bölgede yaralı düzensiz göçmenlerin olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sınır hattında devriye faaliyeti icra eden hudut birliklerince yaralı halde bulunan 3 Filistin ve bir Fas uyruklu düzensiz göçmen, Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Düzensiz göçmenlerden birinin kolunda kırık tespit edildi.

Yabancı uyrukluların, ifadelerinde Yunanistan üzerinden Bulgaristan'a geçtiklerini, burada sınır güçleri tarafından değerli eşyası alınarak darbedildiklerini, köpeklerin saldırısına maruz bırakıldıktan sonra Türkiye sınırına bırakıldıklarını ileri sürdükleri öğrenildi.

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Kaynak: AA

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