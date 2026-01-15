Bulls, Jazz'ı Zar zor Yendi - Son Dakika
Bulls, Jazz'ı Zar zor Yendi

15.01.2026 11:21
Chicago Bulls, Utah Jazz'ı 128-126 mağlup etti; Vucevic 35 sayı ile geceye damga vurdu.

NBA'de Chicago Bulls, evinde oynadığı Utah Jazz'ı 128-126'lık skorla yenerken, Nikola Vucevic 35 sayı, 7 ribaund ile mücadele etti.

NBA'de normal sezon heyecanı 7 karşılaşmayla devam etti. Chicago Bulls, United Center'da karşılaştığı Utah Jazz'ı 128-126'lık skorla mağlup etti. Ligdeki 19. galibiyetini elde eden Chicago'da Nikola Vucevic 35 sayı, 7 ribaund, Ayo Dosunmu 15 sayı ve Patrick Williams da 13 sayıyla oynadı. Bu sezonki 26. yenilgisini alan Utah'ta ise Brice Sensabaugh 43 sayıyla kariyer maçını oynarken, Keyonte George da 25 sayıyla katkı verdi.

Adem Bona, 6 sayı, 2 ribaund ile oynadı

Cleveland Cavaliers deplasmanda karşı karşıya geldiği Philadelphia 76ers'ı 133-107'lik skorla yendi. Bu sezonki 23. galibiyetini kazanan Cleveland'da Donovan Mitchell 35 sayı, 9 asistle ön plana çıkarken, Darius Garland da 20 sayıyla müsabakayı tamamladı. Ligdeki 17. yenilgisini alan Philadelphia'da milli basketbolcu Adem Bona, 6 sayı, 2 ribaund ve 1 top çalmayla oynarken, Joel Embiid 20 sayı ve Paul George da 17 sayıyla mücadele etti.

NBA'de günün toplu sonuçları şöyle:

Philadelphia 76ers: 107 - Cleveland Cavaliers: 133

Indiana Pacers: 101 - Toronto Raptors: 115

New Orleans Pelicans: 116 - Brooklyn Nets: 113

Chicago Bulls: 128 - Utah Jazz: 126

Dallas Mavericks: 109 - Denver Nuggets: 118

Sacramento Kings: 112 - New York Knicks: 101

Los Angeles Clippers: 119 - Washington Wizards: 105 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

11:21
