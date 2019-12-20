Bundesliga CANLI yayınları Misli.com'da! Haftanın açılış maçında 3 gol olursa...

HOFFENHEIM - DORTMUND



Bundesliga'da Dortmund 3 maç üst üste aldığı galibiyetlerle ilerlerken hafta içi evinde lider RB Leipzig'le puanları bölüşmek zorunda kaldı.



Elindeki fırsatı kaçıran Dortmund, bu hafta Hoffenheim deplasmanında lideri takip etmek için kazanmaya oynayacak.



4 maçtır ligde kazanamayan Hoffenheim ise hafta içi Union Berlin deplasmanından 3 puanla moralli şekilde döndü. Onlar da kayıpları telafi etmek açısından güçlü rakibine kolay teslim olmamaya çalışacak.



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