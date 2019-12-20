Bundesliga CANLI yayınları Misli.com'da! Haftanın açılış maçında 3 gol olursa... - Son Dakika
Son Dakika Spor Bundesliga CANLI yayınları Misli.com'da! Haftanın açılış maçında 3 gol olursa... - Son Dakika Spor

Bundesliga CANLI yayınları Misli.com'da! Haftanın açılış maçında 3 gol olursa...

6 saat önce

DORTMUNDBundesliga'da Dortmund 3 maç üst üste aldığı galibiyetlerle ilerlerken hafta içi evinde lider RB Leipzig'le puanları bölüşmek zorunda kaldı.

Bundesliga CANLI yayınları Misli.com'da! Haftanın açılış maçında 3 gol olursa..., System.String[]

HOFFENHEIM - DORTMUND


Bundesliga'da Dortmund 3 maç üst üste aldığı galibiyetlerle ilerlerken hafta içi evinde lider RB Leipzig'le puanları bölüşmek zorunda kaldı.


Elindeki fırsatı kaçıran Dortmund, bu hafta Hoffenheim deplasmanında lideri takip etmek için kazanmaya oynayacak.


4 maçtır ligde kazanamayan Hoffenheim ise hafta içi Union Berlin deplasmanından 3 puanla moralli şekilde döndü. Onlar da kayıpları telafi etmek açısından güçlü rakibine kolay teslim olmamaya çalışacak.


Bundesliga'da üst sıralarda geçen çekişmeye siz de Misli.com'da Tek Maç olarak karşılaşma öncesinde bahis alabilir, aynı zamanda maçın başlama düdüğü ile birlikte maçı Canlı izleyip Canlı iddaa oynayabilirsiniz.


Dortmund, Leipzig, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 12:55 
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